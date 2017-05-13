Cem İlkel ikinci oldu

Karshi Challenger'da mücadele eden milli tenisçi Cem İlkel, final maçında Belaruslu rakibi Egor Gerasimov'a 2-0 yenilerek ikinci oldu.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Özbekistan'da düzenlenen 75 bin dolar ödüllü turnuvanın tek erkekler finalinde dünya 326 numarası Cem İlkel ile 225. sırada yer alan Egor Gerasimov karşılaştı.

Milli tenisçi maçı 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kaybederek turnuvayı ikinci sırada bitirdi.