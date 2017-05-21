Roma Açık'ta şampiyon Elina Svitolina

İtalya'nın başkenti Roma’daki Foro Italico Spor Kompleksi'nin toprak kortlarında bir haftadır devam eden ve kadınlarda toplam 3 milyon 76 bin 495 dolar ödüllü turnuvada final maçı oynandı.

Roma Açık’ta son yılların aksine büyük çekişmeye sahne olan Halep-Svitolina mücadelesinde, uzun ralliler ve iki raketin sık sık servis kırması dikkati çekti.

Maçın ilk setine ağırlığını koyan Halep, 5. oyunda rakibinin servisini kırdı ve 3-2 öne geçti. Halep, 7. oyunda Svitolina’nın bir kez daha servisini kırarak skoru 5-2’ye getirdi. Bu oyunda kayarak topuğundan sakatlık geçiren Halep’in performansı etkilendi. Buna rağmen Rumen tenisçi, ilk seti 6-4 ile hanesine yazdırdı.

Uzun ralliler ve basit hataların sık yaşandığı maçın ikinci setine iki raket de karşılıklı servis kırarak başladı. Svitolina’nın 4, Halep’in 3 defa servis kırdığı ikinci seti, Rumen rakibinin basit hatalarını iyi değerlendiren Ukraynalı tenisçi, 7-5 alarak maçta durumu 1-1’e getirdi.

İkinci setin sonlarında konsantrasyon düşüklüğü yaşayan ve final setine de bu şekilde başlayan Halep, üst üste iki kez servisini kırdırdı. Servis attığı oyunları kazanan Svitolina, seti 6-1, maçı da 2-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Bu yıl İstanbul’daki turnuvada da kupanın sahibi olan 22 yaşındaki Svitolina, Roma'da zafere ulaşarak Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) organizasyonundaki 8. şampiyonluğunu kazandı.

Svitolina, WTA sıralamasına etki edecek 900 puanın yanına sıra 461 bin 355 avro para ödülünün de sahibi oldu.

Maçın ardından konuşan Svitolina, "Bugün çok zorlu bir maçtı. Kazandığım için mutluyum. Roma’da çok heyecan verici bir atmosfer vardı. Burada oynamak büyük keyifti. Beni hazırlayan ekibime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.