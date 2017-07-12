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Andy Murray Wimbledon
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Andy Murray, Wimbledon 2017 Tenis Turnuvası'ndan elendi

Andy Murray, Wimbledon'dan elendi

Wimbledon'da tek erkekler dünya 1 numarası Andy Murray, çeyrek finalde 24 numaralı seribaşı Querrey'ye 3-2 yenilerek elendi

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 18:32:01 Güncelleme: 20:46:02

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da, tek erkekler dünya 1 numarası Andy Murray, 24 numaralı seribaşı Sam Querrey'ye 3-2 yenilerek, çeyrek finali geçemedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan çim kort turnuvasında, günün ilk çeyrek final maçında son şampiyon Murray ile ABD'li Querrey karşılaştı.

Büyük Britanyalı rakibini 2 saat 42 dakika süren maçta 3-6, 6-4, 6-7, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-2 mağlup eden Querrey, adını yarı finale yazdırdı.

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