Andy Murray, Wimbledon 2017 Tenis Turnuvası'ndan elendi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da, tek erkekler dünya 1 numarası Andy Murray, 24 numaralı seribaşı Sam Querrey'ye 3-2 yenilerek, çeyrek finali geçemedi.



İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan çim kort turnuvasında, günün ilk çeyrek final maçında son şampiyon Murray ile ABD'li Querrey karşılaştı.



Büyük Britanyalı rakibini 2 saat 42 dakika süren maçta 3-6, 6-4, 6-7, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-2 mağlup eden Querrey, adını yarı finale yazdırdı.

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