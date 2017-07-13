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Çağla Büyükakçay Macaristan çeyrek final
TENİS

Çağla Büyükakçay, Macaristan'da çeyrek finale yükseldi

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Macaristan'da düzenlenen turnuvada milli tenisçi Çağla Büyükakçay,Slovak Viktoria Kuzmova'yı setlerde 2-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi

13 Temmuz 2017 Perşembe, 00:20:05 Güncelleme: 00:21:30

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de organize edilen 100 bin Dolar ödüllü toprak kort turnuvasında dünya sıralamasının 176. basamağındaki Çağla Büyükakçay, 158. sıradaki Slovak Viktoria Kuzmova ile ikinci turda mücadele etti. Büyükakçay, rakibini 2-0 mağlup ederek, çeyrek finale çıktı. Milli sporcu, 7-6 ve 7-5'lik setler sonucunda Kuzmova'yı yendi.
Çağla Büyükakçay, çeyrek finalde dünya 160 numarasında bulunan Ukraynalı Kateryna Kozlova ile karşı karşıya gelecek.

  • Çağla Büyükakçay
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