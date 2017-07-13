Çağla Büyükakçay, Macaristan'da çeyrek finale yükseldi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de organize edilen 100 bin Dolar ödüllü toprak kort turnuvasında dünya sıralamasının 176. basamağındaki Çağla Büyükakçay, 158. sıradaki Slovak Viktoria Kuzmova ile ikinci turda mücadele etti. Büyükakçay, rakibini 2-0 mağlup ederek, çeyrek finale çıktı. Milli sporcu, 7-6 ve 7-5'lik setler sonucunda Kuzmova'yı yendi.

Çağla Büyükakçay, çeyrek finalde dünya 160 numarasında bulunan Ukraynalı Kateryna Kozlova ile karşı karşıya gelecek.

Çağla Büyükakçay