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Masa Tenisi'nde U21 Balkan Şampiyonuyuz

21 Yaş Altı Milli Takımları, Balkan Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Türkiye, 21 Yaş Altı Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda, hem erkekler hem de kadınlarda şampiyonluğa ulaştı

04 Ağustos 2017 Cuma, 17:21:41 Güncelleme: 17:27:08

Karadağ'ın başkenti Podgorica kentinde düzenlenen 2017 Masa Tenisi U21 Balkan Şampiyonası’nda mücadele eden 21 yaş altı Milli Takımlarımız, toplam 9 ülkenin katıldığı turnuvada, hem erkeklerde, hem de kızlarda Balkan Şampiyonluğunu elde etti.

İbrahim Gündüz, Ziver Gündüz, Talha Yiğenler ve Tugay Şirzat Yılmaz'dan oluşan U21 Erkek Milli takımımız B grubunda ev sahibi Karadağ ve Kosova'yı aynı sonuçla 3-0 yenerek grubunu ilk sırada tamamladı. Çeyrek finali bye geçen U21 Erkek Milli takımımız yarı finalde Romanya'yı, finalde ise Sırbistan'ı aynı sonuçla 3-0 mağlup ederek Balkan Şampiyonu oldu.


Ece Haraç, Aybüke Öner, Betül Nur Kahraman ve Özge Yılmaz'dan kurulu U21 Kız Milli takımımız ise A grubunda ilk maçında Sırbistan'a 3-2 yenilmesine rağmen, Romanya'yı 3-0 mağlup ederek grubunu ilk sırada bitirdi. Çeyrek finali bye geçen U21 Kız Milli takımımız, yarı finalde Arnavutluk'u 3-0, finalde ise Romanya'yı 3-2 yenerek Balkan Şampiyonluğunu elde etti.

15.si yapılan Masa Tenisi U21 Balkan Şampiyonası tarihinde Türkiye, ilk kez iki takımıyla birlikte Balkan Şampiyonluğuna ulaşma başarısını göstermiş oldu.

(Kaynak: TMTF Basın Kurulu Üyesi Ceyhun Şanlı)

 

 

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