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Son Dakika: Marsel İlhan şampiyon oldu! Marsel İlhan, ITF Belarus Turnuvası'nı kazandı!

Marsel İlhan şampiyon oldu

Marsel İlhan, ITF tarafından Belarus'ta düzenlenen turnuvanın finalinde Büyük Britanyalı rakibi Gray'i 2-0 yendi

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:29:12 Güncelleme: 11:53:33

Milli tenisçi Marsel İlhan, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Belarus'ta düzenlenen Belglobal Cup Futures'ta şampiyon oldu.

Marsel İlhan, başkent Minsk'teki sert zemin turnuvasının finalinde Büyük Britanyalı Jonathan Gray ile karşılaştı. Rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden 30 yaşındaki milli sporcu, şampiyonluğa uzandı.

Dünya klasmanında 267. sırada yer Marsel İlhan, bu sezon 2'nci, kariyerinin ise 18'inci şampiyonluğunu elde etti.

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