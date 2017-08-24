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Çağla Büyükakçay
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Çağla Büyükakçay ABD Açık Tenis Turnuvası'nda 2. tura çıktı

Çağla Büyükakçay, ABD Açık Tenis Turnuvası elemelerinde 2. tura çıktı

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar elemelerinin ilk turunda Sırp rakibi Jorovic'i 2-0 yenen Çağla Büyükakçay, üst tura çıktı

24 Ağustos 2017 Perşembe, 01:51:24 Güncelleme: 01:53:19

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta milli sporcu Çağla Büyükakçay, tek kadınlar elemelerinin ilk turunda Sırp Ivana Jorovic'i 2-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.

ABD'nin New York kentinde oynanan müsabakada Çağla Büyükakçay, Sırp tenisçi Jorovic ile karşı karşıya geldi. Rakibini 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen milli tenisçi, elemelerin ikinci turuna yükseldi.

Çağla Büyükakçay, ikinci eleme turunda Jil Teichmann-Naomi Broady maçının galibiyle karşılaşacak.

  • Çağla Büyükakçay
  • ABD Açık Tenis Turnuvası
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