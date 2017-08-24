Çağla Büyükakçay ABD Açık Tenis Turnuvası'nda 2. tura çıktı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta milli sporcu Çağla Büyükakçay, tek kadınlar elemelerinin ilk turunda Sırp Ivana Jorovic'i 2-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.
ABD'nin New York kentinde oynanan müsabakada Çağla Büyükakçay, Sırp tenisçi Jorovic ile karşı karşıya geldi. Rakibini 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen milli tenisçi, elemelerin ikinci turuna yükseldi.
Çağla Büyükakçay, ikinci eleme turunda Jil Teichmann-Naomi Broady maçının galibiyle karşılaşacak.
- Çağla Büyükakçay
- ABD Açık Tenis Turnuvası
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