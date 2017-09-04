Muguruza'dan ABD Açık'a erken veda

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvada, yedinci gün maçları tamamlandı.

Tek kadınlar dördüncü turunda 3 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza ile karşılaşan 13 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova, rakibini 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek, çeyrek finale adını yazdırdı. Elinden yaşadığı ciddi sakatlığın ardından eski günlerine yeniden dönmeye çalışan 27 yaşındaki Kvitova, elde ettiği galibiyetle önemli bir başarıya imza attı.

Turnuvanın 9 numaralı seribaşı tenisçisi 37 yaşındaki ABD'li Venus Williams ise İspanyol Carla Suarez Navarro'yu 2-1'le (6-3, 3-6, 6-1) geçerek yoluna devam etti.

Tek erkeklerde 12 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta, Kanadalı Denis Shapovalov'u tie-break'lere giden setlerin ardından 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Önceki turda Hırvat Marin Cilic'i eleyerek dikkati çeken 29 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman, dördüncü turda bu kez 16 numaralı seribaşı Fransız Lucas Pouille'u 7-6, 7-5, 2-6 ve 6-2'lik setlerin ardından 3-1 yenerek, turnuva dışında bıraktı.

8. GÜNÜN PROGRAMI

ABD Açık'ın sekizinci gününe dördüncü tur maçları ile devam edilecek. Tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal ile Ukraynalı Alexandr Dolgopolov, 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile 33 numaralı seribaşı Alman Philipp Kohlschreiber karşılaşacak.

Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, ABD'li Jennifer Brady'nin, 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ise 15 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys'in karşısına çıkacak.

GÜNÜN SONUÇLARI

Seribaşı listesinde ilk 20'de bulunan tenisçilerin oynadığı maçlar şöyle sonuçlandı:

Tek erkekler:

Pablo Carreno Busta (İspanya) (12) - Denis Shapovalov (Kanada): 3-0 (7-6, 7-6,7-6)

Diego Schwartzman (Arjantin) (29) - Lucas Pouille (Fransa) (16): 3-1 (7-6, 7-5, 2-6, 6-2)

Sam Querrey (ABD) (17) - Mischa Zverev (Almanya) (23): 3-0 (6-2, 6-2, 6-1)

Tek kadınlar:

Petra Kvitova (Çekya) (13) - Garbine Muguruza (İspanya) (3): 2-0 (7-6, 6-3)

Venus Williams (ABD) (9) - Carla Suarez Navarro (İspanya): 2-1 (6-3, 3-6, 6-1)

Anastasija Sevastova (Letonya) (16) - Maria Sharapova (Rusya): 2-1 (5-7, 6-4, 6-2)