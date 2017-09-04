Muguruza'dan ABD Açık'a erken veda

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvada, yedinci gün maçları tamamlandı.
Tek kadınlar dördüncü turunda 3 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza ile karşılaşan 13 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova, rakibini 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek, çeyrek finale adını yazdırdı. Elinden yaşadığı ciddi sakatlığın ardından eski günlerine yeniden dönmeye çalışan 27 yaşındaki Kvitova, elde ettiği galibiyetle önemli bir başarıya imza attı.
Turnuvanın 9 numaralı seribaşı tenisçisi 37 yaşındaki ABD'li Venus Williams ise İspanyol Carla Suarez Navarro'yu 2-1'le (6-3, 3-6, 6-1) geçerek yoluna devam etti.
Tek erkeklerde 12 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta, Kanadalı Denis Shapovalov'u tie-break'lere giden setlerin ardından 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Önceki turda Hırvat Marin Cilic'i eleyerek dikkati çeken 29 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman, dördüncü turda bu kez 16 numaralı seribaşı Fransız Lucas Pouille'u 7-6, 7-5, 2-6 ve 6-2'lik setlerin ardından 3-1 yenerek, turnuva dışında bıraktı.
8. GÜNÜN PROGRAMI
ABD Açık'ın sekizinci gününe dördüncü tur maçları ile devam edilecek. Tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal ile Ukraynalı Alexandr Dolgopolov, 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile 33 numaralı seribaşı Alman Philipp Kohlschreiber karşılaşacak.
Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, ABD'li Jennifer Brady'nin, 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ise 15 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys'in karşısına çıkacak.
GÜNÜN SONUÇLARI
Seribaşı listesinde ilk 20'de bulunan tenisçilerin oynadığı maçlar şöyle sonuçlandı:
Tek erkekler:
Pablo Carreno Busta (İspanya) (12) - Denis Shapovalov (Kanada): 3-0 (7-6, 7-6,7-6)
Diego Schwartzman (Arjantin) (29) - Lucas Pouille (Fransa) (16): 3-1 (7-6, 7-5, 2-6, 6-2)
Sam Querrey (ABD) (17) - Mischa Zverev (Almanya) (23): 3-0 (6-2, 6-2, 6-1)
Tek kadınlar:
Petra Kvitova (Çekya) (13) - Garbine Muguruza (İspanya) (3): 2-0 (7-6, 6-3)
Venus Williams (ABD) (9) - Carla Suarez Navarro (İspanya): 2-1 (6-3, 3-6, 6-1)
Anastasija Sevastova (Letonya) (16) - Maria Sharapova (Rusya): 2-1 (5-7, 6-4, 6-2)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.