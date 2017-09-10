ABD Açık'ta ABD'li Sloane Stephens, tarihi zafere ulaştı!

3 | 45

Geçen ay dünya klasmanında 957. sırada bulunan Stephens, şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada, 23 Ocak'ta ameliyat olduğuna işaret ederek, "Eğer o gün biri bu sene ABD Açık'ı kazanacağımı söyleseydi, bunun imkansız olduğunu söylerdim." dedi.