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Ziraat Bankası: 3 - Studenti: 0

Ziraat Bankası Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Erkekler Challenge Kupası'ndaki 16'lı final rövanş maçında, sahasında Arnavutluk'tan Studenti'yi 3-0 mağlup etti

21 Aralık 2016 Çarşamba, 21:50:05 Güncelleme: 21:52:06

ZİRAAT BANKASI: 3 - STUDENTİ: 0
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Koen Luts (Belçika), Lukas Kralovic (Slovakya)

ZİRAAT BANKASI: Rauwerdink, Koray Şahin, Van Dijk, Cansın Enaboifo, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz (Volkan Döne)

STUDENTİ: Kupi, Rama, Pepaj, Xhabrahimi, Koci, Kula (Berdufi, Delui, Baruti, Lundra, Cullhaj)

SETLER: 25-16, 25-18, 25-15
SÜRE: 67 dakika (21, 24, 22)

Deplasmandaki 3-0'lık galibiyetin ardından sahasında da aynı skorla galip gelen Türk temsilcisi, böylece tur atladı. Ziraat Bankası'nın 8'li finallerdeki rakibi, MOK Jedinstv-Volei Municipal eşleşmesinin bu akşam yapacağı maçın ardından belli olacak.

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