Ziraat Bankası: 3 - Studenti: 0

ZİRAAT BANKASI: 3 - STUDENTİ: 0

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Koen Luts (Belçika), Lukas Kralovic (Slovakya)

ZİRAAT BANKASI: Rauwerdink, Koray Şahin, Van Dijk, Cansın Enaboifo, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz (Volkan Döne)

STUDENTİ: Kupi, Rama, Pepaj, Xhabrahimi, Koci, Kula (Berdufi, Delui, Baruti, Lundra, Cullhaj)

SETLER: 25-16, 25-18, 25-15

SÜRE: 67 dakika (21, 24, 22)

Deplasmandaki 3-0'lık galibiyetin ardından sahasında da aynı skorla galip gelen Türk temsilcisi, böylece tur atladı. Ziraat Bankası'nın 8'li finallerdeki rakibi, MOK Jedinstv-Volei Municipal eşleşmesinin bu akşam yapacağı maçın ardından belli olacak.