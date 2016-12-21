Ziraat Bankası: 3 - Studenti: 0

ZİRAAT BANKASI: 3 - STUDENTİ: 0
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Koen Luts (Belçika), Lukas Kralovic (Slovakya)
ZİRAAT BANKASI: Rauwerdink, Koray Şahin, Van Dijk, Cansın Enaboifo, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz (Volkan Döne)
STUDENTİ: Kupi, Rama, Pepaj, Xhabrahimi, Koci, Kula (Berdufi, Delui, Baruti, Lundra, Cullhaj)
SETLER: 25-16, 25-18, 25-15
SÜRE: 67 dakika (21, 24, 22)
Deplasmandaki 3-0'lık galibiyetin ardından sahasında da aynı skorla galip gelen Türk temsilcisi, böylece tur atladı. Ziraat Bankası'nın 8'li finallerdeki rakibi, MOK Jedinstv-Volei Municipal eşleşmesinin bu akşam yapacağı maçın ardından belli olacak.
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