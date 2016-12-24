VOLEYBOL HABERLERİ
24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Nefize Bayramoğlu
VOLEYBOL

İdmanocağı Nefize Bayramoğlu'nu transfer etti

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden İdmanocağı, Çanakkale Belediyespor'da forma giyen smaçör Nefize Bayramoğlu'nu transfer etti

24 Aralık 2016 Cumartesi, 14:27:30 Güncelleme: 14:34:27

İdmanocağı Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, Çanakkale Belediyespor'dan Nefize Bayramoğlu'nu renklerine bağladıklarını bildirdi.

Nefize ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını vurgulayan Çelebi, şunları kaydetti:

"24 yaşındaki oyuncumuz, voleybola Bosch Spor Kulübü'nde başladı. Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda takımımızın kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Nefize, Coşkunöz, Nilüfer Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir Belediyespor ve Çanakkale Belediyespor formalarını giydi."

Çelebi, kulübün ekonomik durumuna göre bir veya iki oyuncu daha transfer edebileceklerini belirtti.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Günün öne çıkan transfer iddiaları (24 Aralık 2016)
FUTBOL

Melo'nun yeni takımı...
Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
YAŞAM

Fırtınadan kaçarken kabileyi yakaladı!
"Senin gibi parayı düşüneni oynatmam!"
FUTBOL

"Senin gibi parayı düşüneni oynatmam!"
Beşiktaş'a Kolombiyalı sol bek!
FUTBOL

Boca Juniors'tan Beşiktaş'a...