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Afyon Belediye Yüntaş - Maliye Piyango
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Afyon Belediye Yüntaş: 1 - Maliye Piyango: 3

Erkekler Kupa Voley maçında, Maliye Piyango deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 19:15:44 Güncelleme: 19:17:44

AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: 1 - MALİYE PİYANGO: 3

SALON: Atatürk Spor Salonu
HAKEMLER: Sadettin Deneri, Orhan Sataner

AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Mustafa Kırıcı, Fatih Eren Uğur, Ropret, Demirhan Durul, Burak Hascan, Rivas (Ender Kıdoğlu, Ahmet Arslan, Burak Köse, Rıfat Erden Çevikel, Anıl Tokat, Selim Yıldırım, Ömer Furkan Dur)
MALİYE PİYANGO: Ceyhun Tendar, Uğur Güneş, Stankovic, Muhammet Ertuğrul, Venno, Siltala, (Murat Tokgöz, Sefer Metin Yeşilöz, Sercan Yüksel Bıdak, Gjorgiev, İzzet Ünver, Ufuk Minici)

SETLER: 18-25, 23-25, 25-13, 14-25
SÜRE: 94 Dakika (23, 27, 22, 22)

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