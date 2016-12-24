Afyon Belediye Yüntaş: 1 - Maliye Piyango: 3

AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: 1 - MALİYE PİYANGO: 3
SALON: Atatürk Spor Salonu
HAKEMLER: Sadettin Deneri, Orhan Sataner
AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Mustafa Kırıcı, Fatih Eren Uğur, Ropret, Demirhan Durul, Burak Hascan, Rivas (Ender Kıdoğlu, Ahmet Arslan, Burak Köse, Rıfat Erden Çevikel, Anıl Tokat, Selim Yıldırım, Ömer Furkan Dur)
MALİYE PİYANGO: Ceyhun Tendar, Uğur Güneş, Stankovic, Muhammet Ertuğrul, Venno, Siltala, (Murat Tokgöz, Sefer Metin Yeşilöz, Sercan Yüksel Bıdak, Gjorgiev, İzzet Ünver, Ufuk Minici)
SETLER: 18-25, 23-25, 25-13, 14-25
SÜRE: 94 Dakika (23, 27, 22, 22)
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