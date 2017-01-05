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Dejan Vincic
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Halkbank'ta yeni yılda iki transfer

İtalyan Camillo Placi ile yollarını ayıran ve takımın başına Sırp Slobodan Kovacs'ı getiren Halkbank, Sloven pasör Dejan Vincic ile kadrosunu güçlendirdi

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:50:13 Güncelleme: 12:51:07

Efeler Voleybol Ligi takımlarından Halkbank, yeni yıla iki transferle girdi.

İtalyan Camillo Placi ile yollarını ayıran ve takımın başına Sırp Slobodan Kovacs'ı getiren ekip, Sloven pasör Dejan Vincic ile kadrosunu güçlendirdi. Ligin ilk yarısını 19.31 puanla 6. sırada tamamlayan başkent ekibi, Balıkesir'deki Kupa Voley Final Etabı'nda, 10 Ocak Salı günü yapılacak Arkas Spor maçına, bu transferlerle çıkacak.

Oyunculuk kariyeri boyunca Sırbistan, Fransa, İtalya ve İran'da çeşitli takımlarda forma giyen 49 yaşındaki Kovacs, İtalyan Sir Safety Perugia ve Sırbistan'ın Radnicki Kragujevac takımlarının yanı sıra İran Milli Takımı'nı da çalıştırdı.

Slovenya'nın yanı sıra Fransa, Polonya ve Lübnan takımlarında forma giyen Vincic ise 2014-2015 sezonunda Maliye Milli Piyango'da oynadı. Vicnic, ayrıca 2015 yılında milli takım formasıyla CEV Avrupa Ligi'nde "en iyi pasör" ve "en değerli oyuncu" ödüllerine layık görüldü.

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