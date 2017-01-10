Ziraat Bankası: 2 - İnegöl Belediyespor: 3

ZİRAAT BANKASI: 2 - İNEGÖL BELEDİYESPOR: 3
SALON: Balıkesir Yeni
HAKEMLER: Ramazan Demiröz, İsmail Yıldırım
ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, Rauwerdink, Burak Baturalp Güngör, Emre Vahit Savaş, Nilsson, Savani (Serkan Kılıç, Volkan Döne, Koray Şahin, Cüneyt Dağcı)
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Ersin İbrahim Başaran, Gazmend, Caner Çicekoğlu, Klapwijk, Görkem Sertel, Bahow (Özer Özge, Beytullah Hatipoğlu, Mehmet Almaz)
SETLER: 26-24, 22-25, 25-22, 21-25, 10-15
SÜRE: 134 dakika (28, 27, 30, 31, 18)
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER