VOLEYBOL HABERLERİ
10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Ziraat Bankası: 2 - İnegöl Belediyespor: 3 Kupa Voley
VOLEYBOL

Ziraat Bankası: 2 - İnegöl Belediyespor: 3

Voleybolda Erkekler Kupa Voley çeyrek final karşılaşmasında Ziraat Bankası'nı 3-2 yenen İnegöl Belediyespor, yarı finale yükseldi

10 Ocak 2017 Salı, 15:12:58 Güncelleme: 15:14:35

ZİRAAT BANKASI: 2 - İNEGÖL BELEDİYESPOR: 3

SALON: Balıkesir Yeni
HAKEMLER: Ramazan Demiröz, İsmail Yıldırım

ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, Rauwerdink, Burak Baturalp Güngör, Emre Vahit Savaş, Nilsson, Savani (Serkan Kılıç, Volkan Döne, Koray Şahin, Cüneyt Dağcı)
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Ersin İbrahim Başaran, Gazmend, Caner Çicekoğlu, Klapwijk, Görkem Sertel, Bahow (Özer Özge, Beytullah Hatipoğlu, Mehmet Almaz)

SETLER: 26-24, 22-25, 25-22, 21-25, 10-15
SÜRE: 134 dakika (28, 27, 30, 31, 18)







SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Hangi futbolcu ne kadar kazanıyor?
FUTBOL

Hangi futbolcu ne kadar kazanıyor?
Galatasaray'da Yasin Öztekin'e af çıktı
FUTBOL

Saray'da sıcak gelişme!
Futbolcuların Instagram paylaşımları
FUTBOL

Ve Mehmet Ekici Instagram'dan açıkladı!
Günün transfer haberleri (10 Ocak 2017)
FUTBOL

Luis Nani, Süper Lig'e dönüyor!