Halkbank: 3 - İstanbul BBSK: 0

HALKBANK: 3 - İSTABUL BBSK: 0
SALON: Balıkesir Yeni
HAKEMLER: Çağı Sarıkaya, Yasin Okumuş
HALKBANK: Burutay Subaşı, Mustafa Ramazanoğlu, Kemal Kayhan, Emre Batur, Kooy, Miljkoviç (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Vincic)
İSTANBUL BBSK: Rouzier, Özkan Hayırlı, Arslan Ekşi, Mert Matiç, Marechal, Kadir Cin (Burak Mert, Erdem Sonat, Coskoviç, Pirice, Le Goff)
SETLER: 25-20, 28-26, 28-26
SÜRE: 93 dakika (26, 36, 31)
Fenerbahçe ile Halkbank yarın 19:00'da şampiyonluk için karşılaşacak.
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