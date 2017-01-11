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Halkbank: 3 - İstanbul BBSK: 0

Erkekler Kupa Voley yarı final karşılaşmasında Halkbank, İstanbul BBSK'yi 3-0 yenerek finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 22:18:09 Güncelleme: 22:26:20

HALKBANK: 3 - İSTABUL BBSK: 0

SALON: Balıkesir Yeni
HAKEMLER: Çağı Sarıkaya, Yasin Okumuş

HALKBANK: Burutay Subaşı, Mustafa Ramazanoğlu, Kemal Kayhan, Emre Batur, Kooy, Miljkoviç (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Vincic)

İSTANBUL BBSK: Rouzier, Özkan Hayırlı, Arslan Ekşi, Mert Matiç, Marechal, Kadir Cin (Burak Mert, Erdem Sonat, Coskoviç, Pirice, Le Goff)

SETLER: 25-20, 28-26, 28-26
SÜRE: 93 dakika (26, 36, 31)

 

Fenerbahçe ile Halkbank yarın 19:00'da şampiyonluk için karşılaşacak.

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