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VakıfBank: 3 - Nilüfer Belediyespor: 0
VOLEYBOL

VakıfBank: 3 - Nilüfer Belediyespor: 0

Voleybolda Kadınlar Kupa Voley final etabı maçında VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yenerek, yarı finale yükseldi

15 Ocak 2017 Pazar, 14:43:33 Güncelleme: 14:45:44

VAKIFBANK: 3 - NİLÜFER BELEDİYESPOR: 0

SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Hatice Özmen Yıldız

VAKIFBANK: Cansu Çetin, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Ting, Rasic, Sloetjes (Gizem Hatice Orge, Ayça Aykaç, Özgenur Yurdagülen, Melis Durul, Hill)
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Neslişah Durgun, Duygu Düzceler, Melis Buse Kara, Cemre Janset Erkul, Trushkina, Ceyda Aktaş (Dilara Bağcı, Merve Elif Kapıkıran, Selen Kafadar Aşıcı)

SETLER: 25-19, 25-15, 25-19
SÜRE: 78 dakika (27, 25, 26)

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