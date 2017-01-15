VakıfBank: 3 - Nilüfer Belediyespor: 0

VAKIFBANK: 3 - NİLÜFER BELEDİYESPOR: 0
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Hatice Özmen Yıldız
VAKIFBANK: Cansu Çetin, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Ting, Rasic, Sloetjes (Gizem Hatice Orge, Ayça Aykaç, Özgenur Yurdagülen, Melis Durul, Hill)
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Neslişah Durgun, Duygu Düzceler, Melis Buse Kara, Cemre Janset Erkul, Trushkina, Ceyda Aktaş (Dilara Bağcı, Merve Elif Kapıkıran, Selen Kafadar Aşıcı)
SETLER: 25-19, 25-15, 25-19
SÜRE: 78 dakika (27, 25, 26)
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