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Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe
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Eczacıbaşı VitrA: 1 - Fenerbahçe: 3

Kadınlar Kupa Voley final etabının yarı final maçında, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, finalde VakıfBank'ın rakibi oldu

16 Ocak 2017 Pazartesi, 22:48:13 Güncelleme: 22:50:22

ECZACIBAŞI VİTRA: 1 - FENERBAHÇE: 3

SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Onur Hoşnut, Bülent Bozkurt

ECZACIBAŞI VİTRA: Nilay Özdemir, Kosheleva, Büşra Kılıçlı, Boskoviz, Hande Baladin, Daher (Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, Simge Şebnem Aköz, Neslihan Demir Güler, Ognjenovic)
FENERBAHÇE: Ezgi Dilik, Kim Koung, Dicle Nur Babat, Balkestein, Zilio, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Polen Uslupehlivan, Tomkom, Şeyma Ercan)

SETLER: 25-23, 22-25, 21-25, 23-25
SÜRE: 128 dakika (31, 30, 34, 33)

VakıfBank ile Fenerbahçe arasındaki final maçı, yarın saat 19.00'da TVF Başkent Salonu'nda yapılacak.

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