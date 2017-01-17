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Arkas Spor - Paris Volley maçı
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Arkas Spor - Paris Volley maçı ne zaman, saat kaçta?

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Fransız temsilcisi Paris Volley'le karşılaşacak. Peki Arkas Spor - Paris Volley maçı ne zaman, saat kaçta?

17 Ocak 2017 Salı, 10:59:59 Güncelleme: 11:01:59

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Fransız temsilcisi Paris Volley'le karşılaşacak. Peki Arkas Spor - Paris Volley maçı ne zaman, saat kaçta?

Gruptaki ilk maçında Rus ekibi Zenit'e 3-0 mağlup olan, ikinci müsabakada ise deplasmanda Alman ekibi VfB Friedrichshafen'ı 3-2'lik skorla geçen mavi-beyazlı ekip, Paris Volley ile yarın TSİ 22.30'da Charpy Spor Salonu'nda karşılaşacak. Müsabakayı İtalya'dan Roberto Boris ile Hollanda'dan Jacobus Nederhoed yönetecek.

Daha önce Paris Volley'de görev yapan Arkas Spor Antrenörü Glenn Hoag, Fransız temsilcisiyle 2001'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı göstermişti.

Grubun diğer karşılaşmasında Rus ekibi Zenit, deplasmanda Almanya'dan VfB Friedrichshafen'la karşılaşacak.

Avrupa kupalarında 86. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 85 karşılaşmada 50 galibiyet elde etti, 35 yenilgi aldı.

Zenit'in lider durumda bulunduğu grupta üçüncü hafta maçları öncesinde puan durumu şöyle:

Takımlar O G M AS VS P
1. Zenit 2 2 0 6 0 6
2. VfB Friedrichshafen 2 1 1 5 5 3
3. Arkas Spor 2 1 1 3 5 2
4. Paris Volley 2 0 2 2 6 1

 

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