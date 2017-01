Guidetti: "Tüm dünyanın korktuğu bir takım oluşturmak istiyorum"

Milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti ile evli olan İtalyan antrenör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF), kendisine oldukça kararlı ve ciddi bir şekilde geldiğini ifade ederek, "Bence her şey olması gerektiği zamanda oldu. Yeni doğmuş bir bebeğim var ve bütün bir yıl burada kalmak bana da çok iyi gelecek." diye konuştu.

TVF'den teklif geldiğinde Hollanda Milli Takımı ile sözleşmesinin devam ettiğini dile getiren Guidetti, "Hollanda ile iyi gidiyordu ama özel hayatım söz konusu olduğunda, Türkiye'de kalmak benim için en doğrusu olacaktı. 12 ay boyunca bu ülkede kalmak, benim hayatıma bir çok güzellik katan, bana çok şey veren bu ülkeye bir şeyler verebilecek olmak benim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'da yapılacak ilk işin, genç oyunculara tecrübe kazandırmak olduğunu vurgulayan Guidetti, "Milli Takım'da şu anda bizi en zorlayacak şey, aynı anda hem elemeleri geçmek hem de genç oyunculara tecrübe kazandırmak. Bu ikisini aynı anda yapmamız gerekiyor. Kulüplerde çok ama çok deneyimli olanlar ilk 6'da oynama şansı buluyorlar. Genç oyuncular ise forma şansı bulamıyor. Ben şu anda eğer sadece çok oynayan tecrübeli oyunculardan bir milli takım kurarsam, bu, 4 sene sonraki milli takım için hiç doğru bir karar olmaz." şeklinde konuştu.

"OLİMPİYAT MADALYASI ÖZLEMİŞ ÇEKTİĞİNİZİ BİLİYORUM"

Genç oyuncuları yavaş yavaş takımın içine adapte edeceğini dile getiren Guidetti, şöyle devam etti:

"Zamanla hangi oyuncuların bu adaptasyonu başarıp, takımla birlikte yürüyeceğini göreceğiz. Öte yandan ligde forma şansı bulma sorununu, oyuncuların kendilerinin çözmesi gerekiyor. Mesela, Bursa Büyükşehir Belediyespor'da 7 numaralı formayı giyen Fatma Yıldırım, çok başarılı bir oyuncu. Eminim şu an ligdeki tüm takımlar onu kadrosunda görmek istiyor ama o oynayabileceği bir takımı seçti. Bundan sonra da genç oyuncuların bu tür tercihler yapması gerekiyor. Bir çok genç oyuncu, şu an büyük kulüplerde kenarda oturuyor. Ben ilk etapta takımlarında oynayan, sahaya çıkan genç oyuncuları milli takıma çağıracağım."

Türkiye'nin takım sporlarında olimpiyat madalyası özlemi çektiğini bildiğini belirten Giovanni Guidetti, "Olimpiyatlarda madalya şansımız çok yüksek. Olimpiyat elemelerini geçmek, olimpiyat madalyası kazanmaktan daha zordur. Türkiye bunu 2012 Londra Olimpiyatları'nda başardı. Gruptan çıkma şansı da yüksekti ama oradaki sonucu ufak tefek detaylar belirledi." yorumunu yaptı.

"GÜNDE 10 SAAT SAHADA KALABİLİRİM"

TVF'den teklif geldiğinde Hollanda Milli Takımı ile kontratının devam ettiğini ve kararın, herkes için büyük sürpriz olduğunu anlatan İtalyan antrenör, "Önceliğim ailemdi ve bunu herkes biliyordu. Sürpriz bir karar olmasına rağmen uluslararası camiadan çok olumlu geri dönüşler aldım. Bu da beni çok mutlu etti. Ayrıca geldiğim ekip dünyanın sayılı takımlarından biri olan Türk Milli Takımı." değerlendirmesinde bulundu.

2008 yılından beri görev yaptığı VakıfBank ile elde ettiği başarıların yanı sıra çalıştırdığı tüm takımlarda yakaladığı ivme ile dikkat çeken Guidetti, başarısının sırrı sorulduğunda ise şunları söyledi:

"Ben şanslı bir antrenörüm çünkü hep çok iyi takımları ve sporcuları çalıştırdım. Dünyada kötü bir takım ve kötü oyuncularla kazanabilecek bir antrenör yok. İşimi çok büyük bir tutkuyla yapıyorum çünkü çok seviyorum. Günde 10 saat sahada kalabilirim ve bunu zevk alarak yaparım. Oyuncular da bunu görünce benimle birlikte yaptıkları işten zevk alıyorlar."

"GERİ PLANDA KALMAYI SEVEN BİR ANTRENÖRÜM"

Geri planda kalmayı seven bir antrenör olduğunu kaydeden Guidetti, "2020 Tokyo Olimpiyatları'na gider ve madalya kazanırsak, orada oynayan oyuncular kahraman olacak ben değil. Ben sadece bütün tutkumla çalışacağım, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bana olan güveni boşa çıkartmamak için tüm benliğimi ortaya koyacağım. Tüm dünyanın korktuğu bir Türk takımı oluşturmak istiyorum. Almanya'da çalışırken biz her zaman Türk Milli Takımı'ndan korkardık. Bu takımı geri istiyorum." ifadelerini kullandı.

Çok kural koyan bir antrenör olmadığını vurgulayan Guidetti, şöyle devam etti:

"Sahada tek kuralım var; yüzde yüz antrenman, yüzde yüz oyun. Bunu dışındaki hiçbir şey umurumda değil. Oyuncular antrenmanda istedikleri çorabı, ayakkabıyı, tişörtü giyebilirler. Uyku saatleri, ne yedikleri beni ilgilendirmiyor. Benim için önemli olan sahada ne yaptıkları. Tabii ki benim de onlara sahada nasıl profesyonel olunacağını öğretmem gerekiyor ki onlardan iyi oyun isteyebileyim. Bu seviyedeki oyuncuların arkadaşa, babaya ihtiyacı var, komutana değil. Tabii ki bazen onlara kızıyorum ama her zaman onların seviyesinde kalıyorum, oyuncuların üstünde olmak istemiyorum."

"EN ZOR ŞEY DOĞRU OYUNCULARI SEÇMEK OLACAK"

Giovanni Guidetti, "Mevcut durumda bir milli takım oluştursanız, ilk 6'da kimler olur?" sorusunu, şöyle yanıtladı:

"Bu biraz karışık bir durum çünkü takımın en anahtar pozisyonu olan pasör çaprazına bakarsak, şu an en iyi 4 takımdaki pasör çaprazları yabancı. Bu önemli bir durum. Orta oyuncu olarak tabii ki Eda Erdem Dündar ve Kübra Akman, en iyileri. VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe'nin liberoları çok iyi. Naz Aydemir Akyol şu an Türkiye'deki en iyi pasör. Gözde Kırdar, en iyi 4 numara, Gözde'nin çaprazına ise Seda Aslanyürek, Neriman Özsoy, Fatma Yıldırım veya Hande Baladin olabilir."

Milli takımdaki en zor şeyin doğru oyuncuları seçmek olacağının altını çizen Guidetti, "Almanya ve Hollanda Milli Takımları'nda sadece 10'ar oyuncum vardı. Oyuncu seçmek çok kolaydı." dedi. Bu yıl Dünya Şampiyonası elemelerini geçerek finallere katılmanın yanı sıra en büyük hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmak olduğunu vurgulayan Giovanni Guidetti, "Diğer her takım kadar bizim de şansımız var. Şu an dünyada yenilmez diye bir takım yok. Madalya, o andaki oyunun kalitesiyle doğru orantılı ve ne kadar istediğinizle alakalı." ifadelerini kullandı.