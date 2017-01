Joshko Milenkoski: "Türk Milli Takımı'nı çalıştırmak büyük bir şey"

Efeler Ligi takımlarından Maliye Piyango'yu çalıştıran Makedon antrenör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldır Türkiye'de görev yaptığını, bu süre içinde Türk voleybolunu genel olarak tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.



"Bu teklifi, burada yıllardır yapmış olduğum özverili çalışmaların bir sonucu olarak görüyorum" diyen 57 yaşındaki Milenkoski, şöyle konuştu:



"Bu şehirde, bu ülkede olmaktan, Türk voleyboluna hizmet etmekten mutluyum. Kariyerim süresince farklı yerlerde görev yaptım. Karadağ ekibi Budwanska Riviera ile CEV Kupası'nda 3. olduk. Kendi ülkemde Rabotnicki ile 15 lig şampiyonluğumuz, toplam 28 kupamız var. CEV Kupası'nda Dörtlü Final oynadık. Kulüp kariyerimin yanı sıra Makedonya Milli Takımı'nda 10 yıl baş antrenörlük yaptım. Şöyle bir baktığımda Türk Milli Takımı'nı kariyerimin en üst noktasına koymak istiyorum."



Makedon antrenör, Türkiye Voleybol Federasyonundan antrenörlük teklifi aldığında çok mutlu olduğunu belirterek, "Türk Milli Takımı'nı çalıştırmak büyük bir şey. Avrupa'dan bir çok üst düzey antrenör burada çalışmak isteyecektir. TVF'nin bu yaklaşımı beni çok mutlu etti. Burada vermiş olduğum yoğun mesainin karşılığını aldığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Bir çok insanın, TVF'nin kendisiyle anlaşmasını beklemediğini ve bunun bir sürpriz olarak yorumlanabileceğini dile getiren Milenkoski, "Her zaman farklı tepkiler olacaktır. Kimi mutlu olacak, kimi mutsuz, kimi şaşıracak. Bizim işimizde bu normal, eleştiri her zaman olur. Ben negatif ve pozitif yorumlara alışığım. Bu benim için sıkıntı oluşturmuyor. Burada bize düşen düzgün, dürüst bir çalışmayla elimizden gelenin en iyisini yapmak" değerlendirmesinde bulundu.



"YAPILACAK ÇOK İŞ VAR"

Türk voleyboluna bakıldığında pozitif yönlerinin ağır bastığını anlatan Milenkoski, şöyle devam etti:



"Türk Milli Takımı, büyük bir potansiyel barındırıyor ve geleceği çok parlak. İyi bir çalışmayla çok iyi yerlere gelecektir. Belki sonuçlar şu ana kadar istenildiği gibi olmadı ama Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde etmek oldukça önemli bir başarı. Milli takım, Dünya Ligi'nde 2-3 yıldır oynuyor ve bir başarısı yok, 3. Grup'tan 2. Grup'a yükseldi. Mevcut duruma bakıldığında yapılacak çok iş var. Bizi yoğun bir mesai bekliyor."



İlk olarak Dünya Ligi'nde 1. Grup'a yükselmeyi ve Avrupa Şampiyonası'nda grup etabını geçmeyi hedeflemeleri gerektiğini vurgulayan Milenkoski, "İyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum, zaten inanmasam bu görevi kabul etmezdim" diye konuştu.



"TÜRKİYE, İMKAN BAKIMINDAN SAYILI ÜLKELERDEN BİRİSİ"

Joshko Milenkoski, Türkiye'de voleybolun sahip olduğu imkanların iyi olduğuna dikkati çekerek, "Şu ana kadar elde ettiğim tecrübelere dayanarak söyleyebilirim ki; Türkiye, imkan bakımından sayılı ülkelerden birisi. Bu şartlar, gerekli adımları atmamız için gerekli temeli oluşturuyor" şeklinde konuştu.



Tek sıkıntının oyuncu seçimi olduğunu aktaran Joshko Milenkoski, şunları söyledi:



"Geçmişte, ligin iyi oyuncularının milli takıma gelmesiyle ilgili sıkıntılar yaşandı. Burada önemli olan kendini mili takıma adayabilecek oyuncuları seçmek. Çok kuvvetli bir lig var ve sezon içinde oyuncular oldukça yüklenme yaşıyor, yoruluyor. Sezon yoğunluğunu bahane göstererek milli takıma gelmeyebiliyorlar. Milli takım dönemi oldukça uzun ve çok fazla maç oynanıyor. İyi oyunculardan milli takım için elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır, kendini adamış oyuncular bulmalıyız."



Henüz oyuncu seçimine başlamadıklarını vurgulayan Milenkoski, "Ümit ediyorum ki çok sayıda oyuncu bu yıl bizi bekleyen büyük mücadeleye dahil olmak isteyecektir. Bir oyuncunun kariyeri açısından bakıldığında, Avrupa Şampiyonası'nda bulunmak, Dünya Ligi'nde yer almak önemli şeyler. Dünya Şampiyonası elemelerini geçip finallere kalmak da her oyuncunun hanesine pozitif değer katacaktır" açıklamasında bulundu.



Milenkoski, Avrupa ve dünyada çok güçlü takımların olduğunu, kendilerini zorlu bir mücadelenin beklediğini anlatarak, "Çağıracağımız oyuncuların kafalarında sadece voleybol olması gerekiyor. Disiplin ve yoğun mesai önemli. Bu bazılarına zor gelecektir ama üst düzey sporda hiçbir şey kolay değil" dedi.



"HER TAKIMIN OLİMPİYAT ŞANSI VAR"

Milenkoski, olimpiyatlara katılmanın her takımın hayali olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Her takımın olimpiyat şansı var ama bizim içinde bulunduğumuz eleme grubu, bu anlamda sıkıntılı bir grup. Sırbistan, Bulgaristan, Romanya bir zamanların çok güçlü ülkeleri, son olimpiyatlarda yoklar. Avrupa'da 8 tane çok kuvvetli, belki de olimpiyatlarda ilk sıralarda yer alabilecek ülke bir elemeye giriyor ve içlerinden sadece biri çıkıyor. Bu bile bu işin Avrupa'da ne kadar zor olduğunun bir göstergesi. Diğer kıtalarda bu daha kolay olabiliyor. Bu bizim kıtamızı ilgilendiren bir sorun ve bu kıtada herkes bu sorunu yaşıyor."



Milli takımlarda, altyapılarda elde edilen başarılara da değinen Makedon çalıştırıcı, "23 yaş altındaki takımlara bakıldığında Balkanlar ve Avrupa'da hep başarı geliyor. Demek ki burada bir potansiyel var. Bu yüzden Türkiye'nin geleceği parlak diyorum" yorumunu yaptı.



Altyapılardaki başarıyı A takım düzeyine taşımanın kolay olmadığına dikkati çeken Joshko Milenkoski, şunları kaydetti:



"Kolay değil çünkü o seviyede büyük bir mücadele var. Sadece Türkiye'de değil çok güçlü ülkelerde de zaman zaman A takımlarda problemler, duraklamalar oluyor. Zaman zaman bazı düşüşler, değişimler her milli takımda söz konusu oluyor. Onlar A takımdaki başarıları nasıl elde ettiler, tabii ki bir gecede değil. Ciddi mesai harcadılar. Sadece voleybolda değil her sporda A takım düzeyinde yüksek mücadele vardır ve her ülke buna ayak uyduramaz."

