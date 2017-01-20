Eczacıbaşı VitrA: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0

ECZACIBAŞI VİTRA: 3 - BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 0
SALON: Ayazağa
HAKEMLER: Ebru Ayata, Yılmaz Duman
ECZACIBAŞI VİTRA: Ceylan Arısan, Nilay Özdemir, Kosheleva, Thaisa, Boskovic, Hande Baladın (Gülden Kuzubaşıoğlu, Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Neslihan Güler, Ognjenovic)
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Horvath, Milos, Da Silva, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar (Aylin Sarıoğlu, Yaren Hatipoğlu, Merve Tanıl, Nuran İnce, Ceren Cihan)
SETLER: 26-24, 25-20, 28-26
SÜRE: 91 dakika (31, 28, 32)
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