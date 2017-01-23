Galatasaray HDI Sigorta: 0 - Halkbank: 3

GALATASARAY HDI SİGORTA: 0 - HALKBANK: 3
SALON: Galatasaray Park Voleybol
HAKEMLER: Sadettin Deneri, Tayfun Şener
GALATASARAY HDI SİGORTA: Hüseyin Koç, Tuia, İbrahim Akşeker, Yasin Aydın, Emin Gök, Bartman (Can Ayvazoğlu, Murathan Kısal, Lagumdzija, Doğukan Ulu, Berkay Özdemir)
HALKBANK: Samet Güneş, Vincic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic, Dick Kooy (Hasan Yeşilbudak, Fonteles, Kemal Kayhan, Caner Dengin, Mustafa Ramazanoğlu)
SETLER: 21-25, 17-25, 21-25
SÜRE: 73 dakika (25, 23, 25)
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