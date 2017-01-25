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VakıfBank: 3 - Dresdner: 0
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VakıfBank: 3 - Dresdner: 0

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda VakıfBank, Dresdner'i 3-0 yendi; 3'te 3 yaptı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 21:21:13 Güncelleme: 21:23:25

VakıfBank: 3 - Dresdner: 0

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Loic Queste (Fransa), Eldar Aliyev (Azerbaycan)

VakıfBank: Cansu Özbay, Kimberly, Rasic, Lonneke, Zhu Ting, Özgenur Yurtdagülen (Gizem Örge, Naz Akyol, Gözde Kırdar, Cansu Çetin, Melis Durul, Ayça Aykaç)

Dresdner: Smutna, Kadie Rolfzen, Cooper, Amber Rolfzen, Schwabe, Cross (Schoot, Apitz, McMahon, Courtois, Strumilo)

Setler: 25-12, 25-16, 25-11

Süre: 69 dakika (22, 23, 24)

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında VakıfBank, Almanya'nın Dresdner takımını 3-0 yendi. VakıfBank, grupta oynadığı 3. maçtan da galibiyetle ayrıldı.

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