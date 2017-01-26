Tauron MKS: 1 - Fenerbahçe: 3
Salon: Dabrowa Gornicza
Hakemler: Mykhaylo Medvid (Ukrayna), Kenneth Aro (Finlandiya)
Tauron MKS: Horka, Paszek, Weiss, Ganszczyk, Kaliszuk, Sikorska (Lemanczyk, Castiglione)
Fenerbahçe: Eda Dündar, Balkestein, Natalia, Ezgi Dilik, Kim Koung, Dicle Babat (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Polen Uslupehlivan, Tomkom, Şeyma Ercan)
Setler: 23-25, 19-25, 25-22, 14-25
Süre: 107 dakika (31, 25, 27, 24)
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla gruptaki üçüncü maçından da galip ayrıldı.
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