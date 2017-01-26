Natasa Krsmanovic Seramiksan'da

Vestel Venus Voleybol Sultanlar Ligi'nde antrenörlük görevine Angelo Vercesi'yi getirdikten sonra çıkışa geçen Seramiksan, Sırp orta oyuncu Natasa Krsmanovic'le anlaştı.

Ülkemizde daha önce Galatasaray'da forma giyen 32 yaşında, 1.88 boyundaki oyuncu, Azerbaycan'ın Rabita Bakü takımıyla 1 kez Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon oldu, Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez final, 1 kez yarı final oynadı. Krsmanovic, Sırbistan Milli Takımı'yla da 2011'de Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk, 2006'da Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük yaşadı.