Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 0

FENERBAHÇE: 3 - BEŞİKTAŞ: 0
SALON: Metro Enerji Arena
HAKEMLER: Bülent Bozkurt, Yılmaz Duman
FENERBAHÇE: Pereira, Dicle Babat, Polen Uslupehlivan, Kim Koung, Eda Dündar, Tomkom (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Şeyma Ercan, Balkestein, Ezgi Dilik)
BEŞİKTAŞ: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Hacke, Rousseaux, Kseniya (Bihter Dumanoğlu, Yasemin Güveli, Dilara Bilge, Gizem Giraygil, Hümay Topaloğlu)
SETLER: 25-20, 25-16, 25-14
SÜRE: 73 dakika (26, 24, 23)
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