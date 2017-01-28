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Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 0
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Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 0

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-0 yendi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 15:04:35 Güncelleme: 15:07:31

FENERBAHÇE: 3 - BEŞİKTAŞ: 0

SALON: Metro Enerji Arena
HAKEMLER: Bülent Bozkurt, Yılmaz Duman

FENERBAHÇE: Pereira, Dicle Babat, Polen Uslupehlivan, Kim Koung, Eda Dündar, Tomkom (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Şeyma Ercan, Balkestein, Ezgi Dilik)
BEŞİKTAŞ: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Hacke, Rousseaux, Kseniya (Bihter Dumanoğlu, Yasemin Güveli, Dilara Bilge, Gizem Giraygil, Hümay Topaloğlu)

SETLER: 25-20, 25-16, 25-14
SÜRE: 73 dakika (26, 24, 23)


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