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Bursa Büyükşehir Belediyespor: 2 - Galatasaray: 3
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Bursa Büyükşehir Belediyespor: 2 - Galatasaray: 3

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi

29 Ocak 2017 Pazar, 16:57:11 Güncelleme: 17:01:54

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 2 - GALATASARAY: 3

SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Cihat Fırıncıoğlu, Yasin Okumuş

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Joyce, Ivana, Horvath Aylin Sarıoğlu (Yaren Hatipoğlu, Merve Albayrak, Nikalina, Nuran İnce)
GALATASARAY: Jack, Leys, Aslı Kalaç, Güldeniz Önal, Gamze Alikaya, Centoni, (Nihan Güneyligil, Seda Aslanyürek, Ada Germen, Ruseva, Ezgi Arslan, Nursevil Aydınlar)

SETLER: 15-25, 17-25, 25-18, 25-16, 12-15
SÜRE: 129 Dakika (25, 28, 28, 26, 22)


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