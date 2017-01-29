Bursa Büyükşehir Belediyespor: 2 - Galatasaray: 3

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 2 - GALATASARAY: 3
SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Cihat Fırıncıoğlu, Yasin Okumuş
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Joyce, Ivana, Horvath Aylin Sarıoğlu (Yaren Hatipoğlu, Merve Albayrak, Nikalina, Nuran İnce)
GALATASARAY: Jack, Leys, Aslı Kalaç, Güldeniz Önal, Gamze Alikaya, Centoni, (Nihan Güneyligil, Seda Aslanyürek, Ada Germen, Ruseva, Ezgi Arslan, Nursevil Aydınlar)
SETLER: 15-25, 17-25, 25-18, 25-16, 12-15
SÜRE: 129 Dakika (25, 28, 28, 26, 22)
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