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Maliye Piyango: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0
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Maliye Piyango: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0

Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Maliye Piyango, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi

29 Ocak 2017 Pazar, 18:01:10 Güncelleme: 18:03:13

MALİYE PİYANGO: 3 - GALATASARAY HDI SIGORTA: 0

SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Onur Hoşnut, Meryem Tekol Pelenk

MALİYE PİYANGO: İzzet Ünver, Uğur Güneş, Venno, Siltala, Muhammet Ertuğrul, Gjorgiev (Murat Tokgöz, Stankovic, Samet Gümüş)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Hüseyin Koç, Bartman, Halil İbrahim Akşeker, Lagumdzija, Tuia, Emin Gök (Can Ayvazoğlu, Doğukan Ulu, Emre Ünlü, Melih Sıratça)

SETLER: 25-19, 25-17, 25-18
SÜRE: 83 dakika (30, 23, 30)

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