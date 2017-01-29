Maliye Piyango: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0

MALİYE PİYANGO: 3 - GALATASARAY HDI SIGORTA: 0
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Onur Hoşnut, Meryem Tekol Pelenk
MALİYE PİYANGO: İzzet Ünver, Uğur Güneş, Venno, Siltala, Muhammet Ertuğrul, Gjorgiev (Murat Tokgöz, Stankovic, Samet Gümüş)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Hüseyin Koç, Bartman, Halil İbrahim Akşeker, Lagumdzija, Tuia, Emin Gök (Can Ayvazoğlu, Doğukan Ulu, Emre Ünlü, Melih Sıratça)
SETLER: 25-19, 25-17, 25-18
SÜRE: 83 dakika (30, 23, 30)
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