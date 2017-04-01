Ziraat Bankası - Chaumont VB 52 ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, Challenge Kupası'ndaki yarı final rövanş maçında yarın Fransa'nın Chaumont VB 52 takımını konuk edecek.
Bursa'daki Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki maç, saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı, Portekizli Nuno Teixeira ile Polonyalı Tomasz Janik hakem ikilisi yönetecek.
Bu sezon iç sahadaki Avrupa kupası maçlarını farklı illerde oynama kararı alan başkent ekibi, Fransa'daki ilk maçta rakibine 3-1 mağlup olmuştu.
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