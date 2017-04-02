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Dinamo Kazan: 3 - Galatasaray: 0
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Dinamo Kazan: 3 - Galatasaray: 0 | MAÇ SONUCU

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında 3-0 yendiği Rusya'nın Dinamo Kazan takımına, altın sette mağlup olarak turnuvaya veda etti

02 Nisan 2017 Pazar, 21:57:57 Güncelleme: 21:59:39

Dinamo Kazan: 3 - Galatasaray: 0

Salon: Saint Petersburg

Hakemler: Jantcho Stankov (Bulgaristan), Nikola Kozic (Bosna Hersek)

Dinamo Kazan: Voronkova, Maryukhnich, Isaeva, Vasileva, Zariazhko, Startseva (Ulanova, Ezhova, Filishtinskaia, Podoshvina, Biryukova)

Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Seda Aslanyürek, Ruseva, Centoni, Leys (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Nursevil Aydınlar)

Setler: 25-18, 25-20, 25-18, 15-11

Süre: 93 dakika (23, 26, 29, 15)

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında 3-0 yendiği Rusya'nın Dinamo Kazan takımına, altın sette mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Dinamo Kazan, deplasmanda 3-0 kaybettiği karşılaşmanın rövanşını 3-0 kazanarak mücadeleyi, altın sete taşıtı. Altın seti de 15-11 üstün bitiren Dinamo Kazan, finale yükseldi.

2017 Kadınlar CEV Kupası'nın sahibi, Dinamo Kazan ile Unet Yamamay (İtalya) arasındaki maçların ardından belli olacak.

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