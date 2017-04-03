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Fenerbahçe - Eczacıbaşı VitrA
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Fenerbahçe - Eczacıbaşı VitrA maçı saat kaçta, ne zaman?

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu rövanşında yarın Fenerbahçe, Eczacıbaşı VitrA'yı konuk edecek

03 Nisan 2017 Pazartesi, 12:38:32 Güncelleme: 12:39:52

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu rövanşında yarın Fenerbahçe ile Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak derbi, saat 19.00'da başlayacak.

Eczacıbaşı VitrA'nın ev sahipliğindeki ilk maçı 3-2 kazanarak avantaj yakalayan Fenerbahçe, rakibini yenmesi durumunda Dörtlü Final'e adını yazdıracak.

Dörtlü Final hedefiyle yola çıkan Eczacıbaşı VitrA da Fenerbahçe karşısında 3-0 veya 3-1'lik galibiyetlerle tur atlayacak. Karşılaşma Eczacıbaşı VitrA'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sona ererse Dörtlü Final'e kalan takımı 15 sayı üzerinden oynanacak altın set belirleyecek.

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