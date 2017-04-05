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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'de!..

Vakıfbank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre ekibi Volero Zürich'i 3-1 mağlup ederek dörtlü finale kalmaya hak kazandı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 20:44:06 Güncelleme: 22:01:39

Vakıfbank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi' 6'lı play-off mücadelesinde İsviçre ekibi Volero Zürich'i 3-1 yenerek dörtlü finale gitmeyi başardı.

Volero Zürich karşısında ilk maçı 3-1 kazanan sarı-siyahlılar, rövanşta da 3-1 kazanarak İtalya'nın Treviso şehrinde gerçekleşecek dörtlü finale katılmaya hak kazandı.

VAKIFBANK: 3 - VOLERO ZURICH: 1

SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Lucian Nastase (Romanya), Cor van Gompel (Hollanda)

VAKIFBANK: Kimberly, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Zhu Ting, Melis Gürkaynak, Slöetjes (Gizem Örge, Gözde Kırdar, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Melis Durul)
VOLERO ZURICH: Rabadzhieva, Akinradewo, Zivkovic, Carcaces Opon, Orlova, Rykhliuk (Popovic, Mariana)

SETLER:22-25, 25-21, 25-16, 25-22
SÜRE: 108 dakika (29, 28, 25, 26)

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