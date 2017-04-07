Galatasaray: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0

GALATASARAY: 3 - BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 0
SALON: GS Park
HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Ebru Ayata
GALATASARAY: Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Nursevil Aydınlar, Ruseva, Seda Aslanyürek, Berfin Öztürk)
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Özge Kırdar, Horvath, Prokopic, Da Silva Gomes, Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu (Ceren Cihan, Aylin Sarıoğlu, Yaren Hatipoğlu, Nuran İnce, İkbal Albayrak)
SETLER: 25-22, 25-21, 25-21
SÜRE: 81 dakika (30, 26, 25)
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