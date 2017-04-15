İzmir Cup'ta şampiyon Bursaspor oldu

Altınordu'nun Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'ndeki final maçında Konyaspor'u normal süresi 0-0'lık eşitlikle sona eren mücadelede penaltı atışları sonucunda 8-7 mağlup eden Bursaspor, 3 gün süren turnuvada yenilgisiz kupaya uzandı.

Yeşil-beyazlı oyuncular, şampiyonluğu timsah yürüyüşü yaparak kutladı.

Turnuvada üçüncülüğü ise İzmir ekibi Altay elde etti.

Organizasyonda Sparta Praglı David Planka en iyi oyuncu, Bursasporlu Yusuf Sertkaya en iyi golcü, Galatasaray'dan Atakan Nuri Ordu en iyi kaleci, Bursaspor'dan Berat Yeşilbursa gelecek vadeden oyuncu ve Antalyaspor ise en centilmen takım ödüllerini kazandı.

Kupa töreninde konuşan Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Bu ülke 80 milyon. 30 milyon da gencimiz var. Bu çocuklara gereken önemi verirsek, ülkemiz yabancı oyuncu cenneti olmaktan çıkacaktır." dedi.

Turnuva, düzenlenen kupa töreni ile sona erdi.