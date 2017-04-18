Vestel Venus Sultanlar Ligi maç programı belli oldu

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde Fenerbahçe ile Galatasaray’ı karşı karşıya getirecek olan final serisi ve Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank arasındaki 3.’lük maçlarının programı açıklandı.

Fikstüre göre evindeki iki maçı da hafta içi oynayacak olan SarıKırmızılılar’da taraftarlar sosyal medyadan federasyona tepki gösterdi. Toplam 5 maç üzerinden oynanacak final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğa ulaşacak.

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde final serisi ve üçüncülük mücadelesinin programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki final serisi 27 Nisan Perşembe günü, Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank'ın üçüncülük mücadelesi ise 28 Nisan Cuma günü Burhan Felek Spor Salonu'nda başlayacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki final serisinde üç galibiyete ulaşacak takım, sezonu şampiyon tamamlayacak.

Ligi üçüncü ve dördüncü bitirecek ekibin belirleneceği Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank arasındaki mücadele ise iki maç üzerinden yapılacak. Maçlar sonunda en fazla puan toplayan ekip üçüncü olacak. Puan eşitliği olması durumunda, oynanacak altın setin sonucu sıralamayı belirleyecek.

Ligde final ve üçüncülük maçlarının programı şöyle:

T A R İ H SAAT T A K I M L A R MAÇ 27 Nisan Perşembe 18.00 Fenerbahçe Galatasaray Final 1. maç 28 Nisan Cuma 18.00 Eczacıbaşı VitrA VakıfBank 3/4.lük 1. maç 29 Nisan Cumartesi 16.00 Fenerbahçe Galatasaray Final 2. maç 30 Nisan Pazar 13:00 VakıfBank Eczacıbaşı VitrA 3/4.lük 2. maç 2 Mayıs Salı 18.00 Galatasaray Fenerbahçe Final 3. maç 4 Mayıs Perşembe 18.00 Galatasaray Fenerbahçe Final 4. maç (Gerekirse) 7 Mayıs Pazar 16.00 Fenerbahçe Galatasaray Final 5. maç (Gerekirse)