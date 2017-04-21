VOLEYBOL HABERLERİ
21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Fenerbahçe: 1 - Arkas Spor: 3
VOLEYBOL

Fenerbahçe: 1 - Arkas Spor: 3

Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Arkas Spor, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Seride 2-1 öne geçen Arkas Spor, finale yükseldi

21 Nisan 2017 Cuma, 22:17:32 Güncelleme: 22:19:00

Fenerbahçe: 1 - Arkas Spor: 3

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Tayfun Şener

Fenerbahçe: Sket, Sabit Karaağaç, Metin Toy, Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin (Alperay Demirciler, Mehmet Özbek, Oğulcan Yatgın, Moalla, Metehan Baş, Bertuğ Öndeş)

Arkas Spor: Da Silva Borges, Hakkı Çapkınoğlu, Sanchez, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Sanders (Ahmet Karataş, Osman Durmaz,)

Setler: 16-25, 20-25, 25-18, 26-28

Süre: 115 dakika (23, 29, 26, 37)

Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Arkas Spor, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.

Seride 2-1 öne geçen Arkas Spor, finale yükseldi. Fenerbahçe ise 3'üncülük, 4'üncülük maçına çıkacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Dursun Özbek'ten Beşiktaş açıklaması!
FUTBOL

Olay yaratan paylaşım için flaş açıklama!
UEFA kulüpler sıralaması
FUTBOL

UEFA resmen açıkladı! Türk takımları...
UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a kötü haber
FUTBOL

UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a şok!
Karabükspor: 0 - Kasımpaşa: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Karabük'te kazanan yok!