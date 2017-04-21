Halkbank: 3 - Ziraat Bankası: 1
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Onur Hoşnut, Vedat Kırcova
Halkbank: Faik Samet Güneş, Vincic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic, Kooy (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kemal Kayhan, Fonteles)
Ziraat Bankası: Savani, Lee, Ulaş Kıyak, Emre Baturalp Güngör, Vahit Emre Savaş, Nilsson (Volkan Döne, Serkan Kılıç, Rauwerdink, Vefa Yılmaz, Cüneyt Dağcı)
Setler: 27-25, 19-25, 25-19, 25-21
Süre: 129 dakika (39, 26, 31, 33)
Halkbank, Efeler Voleybol Ligi play-off yarı finalinde, Ziraat Bankası'nı 3-1 mağlup ederek, seriyi 2-1'e getirdi ve finale yükseldi.
Halkbank finalde, diğer yarı final eşleşmesinin galibi Arkas Spor'un rakibi olurken, Ziraat Bankası ise 3'üncülük mücadelesinde Fenerbahçe ile eşleşti.
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