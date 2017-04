VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CEV Şampiyonlar Ligi Final-Four, bugün İtalya’nın Treviso kentinde başlıyor. İlk yarı finalde VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA kozlarını paylaşacak. Diğer maçta Rus Dinamo Moskova ile İtalyan Imoco Volley Conegliano karşılaşacak

Türk voleybolunun iki önemli takımı VakıfBank ve Eczacıbaşı VitrA, İtalya’nın Treviso kentinde düzenlenen CEV Şampiyonlar Final-Four’da karşı karşıya geliyor. Diğer yarı finalde Rus Dinamo Moskova ile İtalyan Imoco Volley Conegliano kozlarını paylaşacak. Kazananlar yarınki finale çıkacak. Üst üste 5., toplamda 9. kez Final-Four’a yükselen VakıfBank, ‘Eczacıbaşı VitrA’yı yenerek geçen yıl olduğu gibi bu sene de final oynamanın hesaplarını yapıyor. Sarı- Siyahlılar, daha önce 2011 ve 2013’te mutlu sona ulaşmayı başarmıştı. Zorlu VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA maçı 22 Nisan 2017 Cumartesi (bugün) Türkiye saati ile 18.00'da başlayacak. Karşılaşma Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.

2015’İN RÖVANŞI OLACAK

İki takım 2015’te Polonya’daki Final-Four’da da karşılaşmıştı. Yarı finalde ezeli rakibini 3-1 yenen Eczacıbaşı, adını finale yazdırmıştı. Şampiyonluk maçında da İtalyan Unendo Yamamay’ı 3-0 ile geçen Turuncu-Beyazlılar, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmüştü.

ECZACIBAŞI VİTRA

ANTRENÖR MASSİMO BARBOLINI: "DÖRT TAKIM DA ÇOK GÜÇLÜ"



Eczacıbaşı VitrA Antrenörü Massimo Barbolini, kendilerini zorlu bir Final Four heyecanının beklediğini belirterek, "Dört takım da çok güçlü. Final Four da en iyi dört takımdan oluşuyor. VakıfBank ile defalarca karşılaştık. Bence dünyadaki en iyi takımlardan biri. Zaten kendileriyle hem ligde hem de Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda oynamıştık. Dinamo Moskova da Imoco Volley Conegliano da birbirinden güçlü takımlar" dedi.



"TÜRKİYE, AVRUPA'DAKİ EN İYİ ÜLKELERDEN BİRİ"



Aynı ülkeden iki takımın Final Four'da karşılaşmasına vurgu yaparak, Türk voleybolundaki yükselişi dile getiren İtalyan antrenör, "Türkiye, voleybolda Avrupa'daki en iyi ülkelerden biri. Takımlara baktığınız zaman Galatasaray, CEV CUP'ta yarı final oynadı. Bursa Büyükşehir Belediyespor CEV Bayanlar Challenge Kupası'nda şampiyon oldu. VakıfBank ve Eczacıbaşı VitrA da Final Four'a gidiyor. Tabii ki çok da önemli yatırımlar yapılıyor ve bunun sonunda da karşılığını alıyorlar. Son 5-6 senedir de Türkiye çok iyi bir şekilde ilerliyor" şeklinde konuştu.



KULÜP MENAJERİ URAL: "VAKIFBANK, YILLARDIR EN ÖNEMLİ RAKİPLERİMİZDEN BİRİ"



Eczacıbaşı VitrA Kulübü Menajeri Nalan Ural da, iki Türk takımının Final Four'a kalmasının tesadüf olmadığını ifade ederek, "Final Four'da Türk takımlarının olması tesadüfi değil. Bayan voleybolunun ne kadar üst seviyede olduğunun bir göstergesi. Geçtiğimiz sene biz katılamadık ama iki Türk takımı katılmıştı. Yaklaşık 5 senedir bu şekilde Final Four'a katılım sağlıyoruz. Bu sene de bizim grubumuz çok zordu. Ama o gruptan çıkıp, play off ayağında da Türkiye'deki önemli rakiplerimizden Fenerbahçe'yi eleyerek Final Four'a kalmak bizi çok mutlu etti. Çünkü sezon başında zor zamanlar yaşadık Dünya Kulüpler Kupası'ndan sonra. Takımda bir düşüş olmuştu.



Şimdi ise rakibimiz VakıfBank. Senelerdir en önemli rakiplerimizden biri. Bu maçların sonuçları aslında o gün hangi takımın kendini daha iyi hissedip, daha çok istiyor olmasıyla alakalı. İki takımın da yüksek seviyede oyuncuları var ve yüksek seviyede tecrübeliler. Oraya gittiğimiz zaman da sadece birbirimizi yenmemiz yetmiyor. Final maçları da çok önemli olabiliyor. Öncelikle Türk rakibimizi yenip final oynamak istiyoruz. Her zaman için Eczacıbaşı VitrA'nın hedefi bu tip kupaları kazanmaktır. İnşallah da bunu başarırız" diye konuştu.



Nalan Ural ayrıca, "Şu anda önümüzde kazanabileceğimiz iki tane kupa kaldı. Şampiyonlar Ligi kupası çok önemli. Bu kupayı da kazanmak istiyoruz. Hazırlıklarımız da bu yönde" dedi.



NESLİHAN DEMİR GÜLER: "UMARIM HER ŞEY BİZİM LEHİMİZE OLUR VE BİR KEZ DAHA KUPAYI KALDIRIRIZ"



Takımın tecrübeli kaptanı Neslihan Demir Güler ise, VakıfBank ve diğer rakiplerinin gücünün farkında olduklarını vurgulayarak, "Umarım her şey bizim lehimize olur ve bir kez daha kupayı kaldırırız. Diğer takımlar da en az VakıfBank ve bizim kadar iyi oynayan ekipler. Bence hafta sonu çok güzel bir voleybol şöleni olacak" ifadelerini kullandı.



Türk voleybolundaki yükselişi de değerlendiren Neslihan, "Tabii ki Milli takımlarda gelen başarılar kulüplere de yansıyor. Kulüpler de çok fazla yatırım yapmaya başladı. Bu gerçekten çok sevindirici. Umarım bundan sonra da böyle devam eder ve Türk voleybolunu hak ettiğinin çok daha üzerinde görürüz" şeklinde konuştu.





BÜŞRA KILIÇLI: "ÇOK HEYECANLIYIZ"



Turuncu-beyazlı oyuncu Büşra Kılıçlı, "Çok heyecanlıyız ve bir an önce maçın başlamasını bekliyoruz" dedi.



Büşra, Final Four öncesi şu açıklamalarda bulundu;



"VakıfBank bu tür maçlarda hep karşı karşıya geldiğimiz bir takım. Artık sahaya çıktığımız zaman kim o gün daha iyi oynuyorsa maçı o kazanacak. Biz de bunun için çalışıyoruz ve artık çok az bir zaman kaldı. Çok heyecanlıyız ve bir an önce maçın başlamasını bekliyoruz.



Artık kolay takım diye bir şey yok. Bütün takımların kendilerine göre bir zorluğu var. Dolayısıyla Final Four'da da Avrupa'nın en iyi dört takımı var. Bu yüzden kolay ya da zor diye maç ayıramıyoruz. Gerçekten iyi olan, emeğinin karşılığını almak isteyen maçı kazanacak."



Türk voleybolunun giderek seviye atlamasıyla ilgili ise Büşra, "Bir kaç senedir ligdeki sonuçlara baktığınız zaman sürpriz diye bir şey kalmadı. Bütün takımlar birbirine kafa tutabilecek duruma geldi. Dolayısıyla gelen yabancı oyuncular ve antrenörlerin etkisiyle Türk voleybolu bir seviye daha üste çıkmış durumda. Bundan dolayı da hepimiz çok mutluyuz. Böyle de devam ederse çok daha güçlü bir lige sahip olacağız" ifadelerini kullandı.



SİMGE ŞEBNEM AKÖZ: "O GÜN ŞANSLI OLAN VE EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALMAK İSTEYEN KAZANACAK"



Simge Şebnem Aköz de, "İki Türk takımının da böyle bir organizasyonda ülkesini temsil etmesi çok güzel bir duygu. Umarım iki takım için de güzel sonuçlanır diyeceğim ama gönlüm tabii ki bizim kazanmamızdan yana" dedi.



Simge, konuşmasını şöyle sürdürdü;



"Buraya katılan takımlar artık belirli bir seviyenin üzerindeki takımlar. Artık o gün şanslı olan ve emeğinin karşılığını almak isteyen, hırslı olan kazanacaktır."



Simge son olarak, "Türkiye ligi dünyanın en iyi liglerinden biri haline geldi. Seyirci açısından da çok fazla gelişme gösterdiğini düşünüyorum. Bu yüzden Türkiye ligi güzel maçlara sahne oluyor" şeklinde konuştu.





GÜLDEN KAYALAR KUZUBAŞIOĞLU: "O GÜN DE KİM DAHA KONSANTREYSE KAZANACAKTIR"



Takımın tecrübeli oyuncusu Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu da, "Çok önemli bir rakip. Tekrar Final Four'da karşı karşıya geliyoruz. Türk voleybolu açısından çok güzel bir gelişme. O gün de kim daha konsantreyse kazanacaktır. Çünkü dengeler aynı. Kim daha sağlam durursa ve daha az hata yaparsa o maçı alacaktır" dedi.



GÖZDE YILMAZ: "UMARIM HAK ETTİĞİMİZ İYİ BİR DERECEYİ ALIP GERİ DÖNECEĞİZ"



Çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Gözde Yılmaz ise, "Çok heyecanlıyız ve çok iyi çalışıyoruz. Umarım hak ettiğimiz iyi bir dereceyi alıp geri döneceğiz.



VakıfBank'la uzun süredir karşılaşmıyoruz ama çok iyi bildiğimiz bir takım ve çok da iyi bir ekip. Ama biz daha iyiyiz bence. Gününde olan, iyi oynayan kazansın" diye konuştu.





NİLAY ÖZDEMİR: "ŞAMPİYON OLUP ECZACIBAŞI'NA BU MUTLULUĞU İKİNCİ KEZ YAŞATMAK İSTİYORUZ"



Nilay Özdemir de, kupayı kazanarak Eczacıbaşı VitrA'ya ikinci kez bu mutluluğu yaşatmak istediklerini söyledi.

Turuncu-Beyazlı oyuncunun açıklamaları şöyle;

"Çalışmalarımız gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Özellikle sezonun sonuna geldikçe takım olma sürecini geride bıraktık ve daha güzel işler yapabiliyoruz. Heyecanlıyız ve şampiyon olarak dönmek istiyoruz. Eczacıbaşı'na bu mutluluğu ikinci kez yaşatmak istiyoruz.

Çok uzun zamandır iki Türk takımı karşı karşıya geliyor. Kupanın Türkiye'ye geleceğini ümit ediyoruz. Çok zorlu bir maç. VakıfBank, dünyanın en iyi takımlarından biri. Ama biz de dünyanın en iyi takımlarından biriyiz. İyi oynayanın ve gününde olanın kazanmasını diliyorum.

Bursa Büyükşehir Belediyespor sezonun başından bu yana çok iyi oynadılar. Hepsini çok tebrik ediyorum. En başından beri hak ettikleri bir kupaydı. Ülkemize bir kupa daha getirdiler. Hepsiyle gurur duyuyorum, ellerine sağlık."

2017 CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde; Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank, dörtlü finallerin ev sahipliğini üstlenen İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile Dinamo Moskova Rusya karşı karşıya gelecekler.



Yarı final maçlarında kazananlar birincilik-ikincilik, kaybedenler üçüncülük-dördüncülük maçlarını oynayacaklar. Dörtlü Finaller, 22-23 Nisan tarihlerinde, İtalya'nın Treviso kentinde yapılacak.

9'UNCU DÖRTLÜ FİNAL

Eczacıbaşı VitrA, tarihinde 9. kez CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek.

Daha önce 8 kez bu ligde Dörtlü Final oynayan Eczacıbaşı VitrA, Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen organizasyonda adını zirveye yazdırarak, bu kulvardaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

İlk kez katıldığı 1980 yılı organizasyonunda finalde kaybeden Eczacıbaşı VitrA, 2000 yılında 3., 1984, 2001, 2002, 2009 ve 2014 yıllarında ise 4. sırada kendisine yer bulmuştu.

Avrupa kupalarındaki ilk şampiyonluğunu, 1999 yılında Kupa Galipleri Kupası'nı kazanarak elde eden Eczacıbaşı VitrA, Avrupa kupası kaldıran ilk Türk voleybol takımı unvanına da sahip.

Turuncu-beyazlı ekip, 2015 ve 2016 yıllarında Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ilk sırayı alarak önemli bir başarıya da imza attı.

EN ÇOK MAÇ YAPAN TAKIM

Eczacıbaşı VitrA, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için iki eleme turu oynarken, Dörtlü Final'e en fazla maç yaparak gelen takım oldu.

İkinci turdan itibaren dahil olduğu organizasyonda, ilk olarak Bulgaristan'ın Maritza Plovdiv, ardından ise Belarus'un Minchanka Minsk takımlarını eleyen Eczacıbaşı VitrA, D Grubu'nda VakıfBank, Uralochka (Rusya) ve Dresdner (Almanya) ekipleriyle eşleşti.

Grup etabını 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle VakıfBank'ın ardından ikinci sırada tamamlayan turuncu-beyazlılar, play-off turunda Fenerbahçe ile karşılaştı.

İlk maçı evinde 3-2 kaybetmesine karşın, ikinci maçta Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA, Dörtlü Final'de 1 yıl aradan sonra yerini aldı.

ECZACIBAŞI'NIN KADROSU

İtalyan teknik adam Massimo Barbolini yönetimindeki Eczacıbaşı VitrA'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Gizem Mısra Aşçı, Gülden Kuzubaşıoğlu, Tijana Boskovic, Selmin Karahan, Simge Şebnem Aköz, Thaisa Daher Pallesi, Hande Baladın, Rachael Adams, Büşra Kılıçlı, Jordan Quinn Larson, Nilay Özdemir, Gözde Yılmaz, Tatiana Kosheleva, Ceylan Arısan, Neslihan Demir Güler, Maja Ognjenovic.

AVRUPADAKİ DERECELERİ

YIL ORGANİZASYON DERECE 1980 Şampiyon Kulüpler Kupası 2 1984 Şampiyon Kulüpler Kupası 4 1993 CEV Kupası 2 1999 Kupa Galipleri Kupası 1 2000 Şampiyon Kulüpler Kupası 3 2001 Şampiyonlar Ligi 4 2002 Şampiyonlar Ligi 4 2005 Top Teams Kupası 3 2009 Şampiyonlar Ligi 4 2014 Şampiyonlar Ligi 4 2015 Şampiyonlar Ligi 1

VAKIFBANK CEPHESİ

CEV Bayanlar Şampiyonlar Ligi'nde son 7 sezonda 6. kez Dörtlü Finaller'e katılacak olan VakıfBank, 2011 ve 2013'ten sonra bir kez daha mutlu sona ulaşmak istiyor. Turnuvada bu sezon oynadığı 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan sarı-siyahlılar, yarı finalde Eczacıbaşı VitrA ile karşılaşacak.

Turnuvanın ilk aşamasında aynı grupta yer alan VakıfBank ve Eczacıbaşı VitrA arasında oynanan iki karşılama da VakıfBank'ın üstünlüğü ile sona ermişti.



"TAKIMIMIN SAVAŞACAĞINA İNANIYORUM"

VakıfBank'ın Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Bu yıl çok heyecanlı ve zorlu bir Dörtlü Final bizi bekliyor. Orada çok güçlü takımlar olacak. Kondisyon olarak iyi durumdayız ve bu konuda kendimize güvenimiz oldukça yüksek. Katıldığımız her turnuvayı kazanmak için oynuyoruz. Dörtlü Finaller'de de hedefimiz, hiç şüphesiz bu büyük kupaya ulaşmak. Takımımın bu iki günde savaşacağına ve sahada her şeyini ortaya koyacağına inanıyorum" dedi.



"ÇOK İYİ BİR HAZIRLIK SÜRECİ GEÇİRDİK"

VakıfBank'ın tecrübeli kaptanı Gözde Kırdar ise, "Dörtlü Finaller öncesinde çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Antrenmanlarda bile herkes yüzde 100'ünü ortaya koymaya çalışıyor. Hedefimiz 3. kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak. Rakiplerimiz çok önemli, güçlü takımlar ve şampiyon olmak için hepsini yenmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Adım adım düşünüyoruz. Önce yarı finalde Eczacıbaşı VitrA'yı geçmeyi, sonrasında da finali kazanarak kupayı kaldırmak istiyoruz. Taraftarlarımızdan her zaman pozitif olmalarını ve İtalya'da olamasalar bile bize bütün desteklerini yollamalarını bekliyorum" dedi.



"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

VakıfBank'ın önemli isimlerinden Lonneke Sloetjes de, "Dörtlü Finaller'i sabırsızlıkla bekliyorum. Finallere tam anlamıyla hazırız ve İtalya'da en iyi oyunumuzu ortaya koyacağız. Şampiyonlar Ligi'ni en iyi sonuçla tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.



Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek VakıfBank, kupayı üçüncü kez müzesine götürmeyi hedefliyor.

Avrupa voleybolunun kadınlarda kulüpler bazındaki bir numaralı kupasını 2011 ve 2013'te kazanan VakıfBank, İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Salonu'nda yarın başlayıp iki gün sürecek Dörtlü Final'de üçüncü kez mutlu sona ulaşmaya çalışacak.

Dörtlü Final'in ilk maçını bir diğer Türk ekibi Eczacıbaşı VitrA ile yapacak VakıfBank, 2015'te Polonya'daki organizasyonda yarı finalde elendiği rakibine karşı bu kez üstünlük kurmak için mücadele verecek.

Üst üste 5'inci, toplamda ise 9. kez Dörtlü Final'de yer alan VakıfBank, müzesinde birçok uluslararası şampiyonluk kupasını bulunduruyor.

AVRUPA KUPALARININ EN BAŞARILI TÜRK TAKIMI

VakıfBank, Avrupa kupalarındaki en başarılı Türk ekibi olarak dikkati çekiyor.

Tarihinde, 2 kez Şampiyonlar Ligi, birer kez de Top Teams Kupası ve Challenge Kupası şampiyonlukları elde eden VakıfBank, 2013'te FIVB Dünya Kulüpler şampiyonu olarak zirveye çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2011'de kupayı kazanan ve bunu gerçekleştiren ilk Türk takımı olarak tarihe geçen VakıfBank, 2013'te de aynı başarıya ulaştı. Ligde daha önce 1998, 1999, 2014 ve 2016'da Avrupa ikincisi olan sarı-siyahlı ekip, 2015 yılını üçüncü, 2006 yılını da dördüncü tamamlamıştı.

Top Teams Kupası'nda 2004'te, Challenge Kupası'nda ise 2008'de adını zirveye yazdıran VakıfBank, CEV Kupası'nda ise 1991, 1992 ve 2000'de üçüncülük elde etti.

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı 2013'te kazanma başarısı gösteren VakıfBank, 2011'de bu organizasyonu ikinci, 2016'da ise üçüncü bitirdi.

NAMAĞLUP GELDİ

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı tüm maçları kazanarak Dörtlü Final'e çıktı.

Eczacıbaşı VitrA, Uralochka (Rusya) ve Dresdner (Almanya) takımlarıyla birlikte D Grubu'nda yer alan VaıfBank, 6 maçını kazanırken, play-off turunda ise İsviçre temsilcisi Volero Zürih'i hem deplasmanda hem de iç sahada 3-1 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

VAKIFBANK'IN KADROSU

İtalyan çalıştırıcı Giovanni Guidetti yönetiminde 9. sezonunu geçiren VakıfBank'ın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Hatice Gizem Örge, Gözde Kırdar, Cansu Özbay, Ting Zhu, Kübra Akman Çalışkan, Buket Gülübay, Ayşe Melis Gürkaynak, Ayça Aykaç, Lonneke Slöetjes, Naz Aydemir Akyol, Özgenur Yurdagülen, Melis Durul, Kimberly Hill, Milena Rasic, Cansu Çetin.

AVRUPA'DAKİ BAŞARILARI

YIL ORGANİZASYON DERECE 1991 CEV Kupası 3 1992 CEV Kupası 3 1998 Şampiyon Kulüpler Kupası 2 1999 Şampiyon Kulüpler Kupası 2 2000 CEV Kupası 3 2004 Top Teams Kupası 1 2006 Şampiyonlar Ligi 4 2008 Challenge Kupası 1 2011 Şampiyonlar Ligi 1 2013 Şampiyonlar Ligi 1 2014 Şampiyonlar Ligi 2 2015 Şampiyonlar Ligi 3 2016 Şampiyonlar Ligi 2