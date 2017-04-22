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VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi final
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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenerek finale yükseldi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 19:39:42 Güncelleme: 20:14:38

CEV Şampiyonlar Ligi Final-Four'da Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenen VakıfBank finale yükseldi. Sarı-Siyahlılar, daha önce 2011 ve 2013’te mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.

İtalya’nın Treviso kentinde gerçekleştirilen Final-Four'da; VakıfBank'ın rakibi, Rus Dinamo Moskova ile İtalyan Imoco Volley Conegliano maçının kazananı olacak.

2015’İN RÖVANŞINI ALDILAR!
İki takım 2015’te Polonya’daki Final-Four’da da karşılaşmıştı. Yarı finalde ezeli rakibini 3-1 yenen Eczacıbaşı, adını finale yazdırmıştı. Şampiyonluk maçında da İtalyan Unendo Yamamay’ı 3-0 ile geçen Turuncu-Beyazlılar, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmüştü.

VAKIFBANK: 3 - ECZACIBAŞI VİTRA: 0

Salon: Palaverde
Hakemler: Laszlo Adler (Macaristan), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)

VakıfBank: Naz Aydemir Akyol, Hill, Rasic, Slöetjes, Zhu, Kübra Akman Çalışkan (Gizem Örge, Gözde Kırdar, Cansu Özbay, Cansu Çetin)
Eczacıbaşı VitrA: Büşra Kılıçlı, Boskovic, Larson, Adams, Ognjenovic, Kosheleva (Gülden Kuzubaşıoğlu, Simge Şebnem Aköz, Nilay Özdemir, Neslihan Demir Güler)

Setler: 25-20, 26-24, 25-22
Süre: 90 dakika (29,33,28)

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final ilk maçında VakıfBank, bir diğer Türk ekibi Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf olan VakıfBank, file üstünde Zhu ve Slöetjes'in sayılarıyla skor üreterek ilk teknik molaya 8-3 önde girdi. VakıfBank'ın skoru 11-3'e getirmesinin ardından savunmada biraz toparlanan Eczacıbaşı VitrA, yine de ikinci teknik molaya rakibinin 16-10 üstün ulaşmasını engelleyemedi. Eczacıbaşı VitrA, son bölümde özellikle Boskovic'in etkili performansıyla oyuna ortak olmayı başardı. Turuncu-beyazlılar, skoru 18-11'den 21-19'a getirerek farkı 2 sayıya kadar indirmesine rağmen, seti VakıfBank 25-20 kazanıp 1-0 öne geçti.

Eczacıbaşı VitrA, savunmada ve hücumdaki iyi oyunuyla ikinci sete 6-0'lık seriyle başlayıp, ilk teknik molaya 8-2 galip durumda girdi. Skoru 15-5'e kadar taşıyan turuncu-beyazlılar, VakıfBank'ın sayılarına karşın ikinci teknik molaya 16-8 önde ulaştı. Molanın ardından toparlanan VakıfBank, özellikle Zhu'nun başarılı performansıyla müthiş bir geri dönüşe imza attı. Farkı yavaş yavaş kapatan ve 23-23 beraberliği yakalayan VakıfBank, seti de 26-24 kazanarak 2-0 üstünlük yakaladı.

VakıfBank, üstün oyununu üçüncü sete taşıyarak ilk teknik molaya 8-6 önde ulaştı. Oldukça çekişmeli geçen maçta Eczacıbaşı VitrA zaman zaman öne geçse de ikinci teknik molaya 16-14 üstün gelen takım VakıfBank oldu. Son bölüme 20-30 eşitlikle girilirken, daha az hata yapan taraf olan VakıfBank, seti 25-22, maçı ise 3-0 kazandı. 

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