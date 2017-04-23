Eczacıbaşı Vitra, Avrupa üçüncüsü oldu!

DINAMO MOSKOVA: 1 - ECZACIBAŞI VITRA: 3



SALON: Palaverde Villorba

HAKEMLER: Wim Cambre (BEL), Laszlo Adler (HUN)



DINAMO MOSKOVA: De La Cruz, Fetisova, Goncharova, Shcherban, Poljak, Kosianenko, (Malova (L), Vetrova, Morozova, Raevskaia)

ECZACIBAŞI VITRA: Larson, Adams, Ognjenovic, Hande, Büşra, Neslihan, (Gülden (L), Boskovic, Nilay, Kosheleva)



SETLER: 1-3 (19-25,25-19,23-25,22-25)

SÜRE: 114 dakika (26,27,30,31)



Eczacıbaşı VitrA file önünde rakibine üstünlük kurarak ilk teknik molaya 8-2 önde geldi.



Rus ekibi, savunmada toparlanmaya başlamasıyla aradaki farkı 2 sayıya (7-9) kadar indirirken, Eczacıbaşı VitrA ikinci teknik molaya 16-12 üstün girmeyi başardı. Turuncu-beyazlı ekip, Neslihan Demir Güler, Adams ve genç yıldız Hande Baladın ile etkili olduğu seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti.



Eczacıbaşı VitrA, ikinci setin başında tutuk bir görüntü çizerken, yapılan hatalar sonrası Dinamo Moskova ikinci seti 25-19 kazanmasını önleyemedi ve maçta durum 1-1'e geldi.



Üçüncü sete etkili başlayan taraf Eczacıbaşı VitrA olmasına karşın çabuk toparlanan Dinamo Moskova, ilk teknik molaya 8-7 üstün geldi. Turuncu-beyazlılar, Hande ve Neslihan'ın müthiş smaç ve plaselerle rakibine göz açtırmadı 15-10 öne geçerken, yapılan basit hatalara karşın ikinci teknik molaya 16-13 galip durumda girdi. Son bölüme 2-20 önde girmesine karşın Dinamo Moskova'nın farkı 1'e indirmesini engelleyemeyen turuncu-beyazlılar, buna rağmen seti 25-23 kazanarak 2-1 üstünlüğü yakaladı.



Maçın dördüncü setine hızlı başlayan Eczacıbaşı VitrA, ilk teknik molaya 8-4 önde geldi. Dinamo Moskova'da De la Cruz'un etkili performansı oyunu dengelerken, turuncu-beyazlılar ikinci teknik molaya 16-15 üstün durumda ulaştı. Son bölümde oyunun kontrolünü elinde tutan Eczacıbaşı VitrA, seti 25-22 skor ile bronz madalyayı kazandı



Turuncu beyazlıların en skorer ismi 19 sayıyla kaptan Neslihan Demir Güler oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 9. dörtlü finalini oynayan Eczacıbaşı VitrA, 1999 yılında Avrupa Kupa Galipleri Şampiyonu, 2015 yılında ise Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olmuştu.

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