Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 0 | MAÇ SONUCU

FENERBAHÇE: 3 - GALATASARAY: 0
SALON: Burhan Felek Voleybol
HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Metin Korkut
FENERBAHÇE: Tom Kom, Natalia, Dicle Babat, Polen Uslupehlivan, Kim, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Ezgi Dilik, Balkestein)
GALATASARAY: Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan Güneyligil, Nursevil Aydınlar, Seda Aslanyürek, Ruseva, Işıl Öz)
SETLER: 27-25, 25-19, 25-18
SÜRE: 87 dakika (33, 28, 26)
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