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27 NİSAN 2017
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Fenerbahçe - Galatasaray
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Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 0 | MAÇ SONUCU

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti. Toplam 3 galibiyet elde edecek takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride ikinci maç, 29 Nisan Cumartesi günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

27 Nisan 2017 Perşembe, 20:06:54 Güncelleme: 20:09:26

FENERBAHÇE: 3 - GALATASARAY: 0

SALON: Burhan Felek Voleybol
HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Metin Korkut

FENERBAHÇE: Tom Kom, Natalia, Dicle Babat, Polen Uslupehlivan, Kim, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Ezgi Dilik, Balkestein)
GALATASARAY: Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan Güneyligil, Nursevil Aydınlar, Seda Aslanyürek, Ruseva, Işıl Öz)

SETLER: 27-25, 25-19, 25-18
SÜRE: 87 dakika (33, 28, 26)

 

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