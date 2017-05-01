Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenmesi halinde 5. kez şampiyon olacak

Vestel Venus Sultanlar Ligi adı altında bu sezon 33. kez oynanan Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde Fenerbahçe, şampiyonluğa çok yakın bulunuyor.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin play-off final serisinde Galatasaray karşısında 2-0 önde olan sarı-lacivertli takım, rakibi ile yarın oynayacağı müsabakayı kazandığı takdirde kupayı müzesine götürecek.

Fenerbahçe, toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı play-off final serisindeki ilk 2 maçı 3-0'lık skorlarla kazanmayı başardı.

Galatasaray'ın yarınki müsabakadan galip ayrılması durumunda ise seri uzayacak.

FİNAL YOLU

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezonu 19 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, play-off çeyrek final serisinde sezonu 7. tamamlayan Halkbank ile eşleşti.

Çeyrek finalde Halkbank ile oynadığı iki müsabakadan da galip ayrılan sarı-lacivertli takım, yarı finalde Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi oldu.

Rakibi ile oynadığı ilk maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe, rövanş maçını ise 3-1 kazandı seriyi altın sete taşıdı. Altın sette Eczacıbaşı VitrA'ya 16-14 üstünlük sağlayan Fenerbahçe, adını finale yazdırdı.

Normal sezonu 4. bitiren Galatasaray ise çeyrek finalde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u, yarı finalde de VakıfBank'ı saf dışı bırakarak finale çıktı.

FENERBAHÇE'NİN 5. ŞAMPİYONLUĞU OLACAK

Fenerbahçe, Galatasaray ile yarın oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda 5. kez lig kupasını havaya kaldıracak.

Sarı-lacivertli takım, daha önce 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 ve 2014-2015 sezonlarında ipi göğüslemişti.

EN FAZLA ŞAMPİYONLUĞU ECZACIBAŞI YAŞADI

Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde en fazla şampiyonluğu, Türk voleybolunun köklü kulüplerinden Eczacıbaşı kazandı.

Eczacıbaşı, deplasmanlı lig tarihinde 16 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Deplasmanlı ligin ilk sezonu 1984-1985'ten, 1988-1989'a kadar üst üste 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Eczacıbaşı, 1999-2003 yıllarında da üst üste 5 kez kupayı havaya kaldırdı.

Turuncu-beyazlılar, 1993-1994, 1994-1995, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 ve 2011-20012 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.

Öte yandan Eczacıbaşı, deplasmanlı lig öncesinde de üst üste 12 şampiyonluk yaşadı.

VAKIFBANK'IN ŞAMPİYONLUKLARI

Bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan VakıfBank da ligde son dönemde 3 kez şampiyon oldu.

Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.

Deplasmanlı ligde VakıfBank takımının 3 (1991-1992, 1996-1997, 1997-1998) şampiyonluğu, VakıfBank ile Güneş Sigorta'nın birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta takımının da 2 (2003-2004, 2004-2005) şampiyonluğu bulunuyor. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

2012-2013 sezonunda play-off final serisinde Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 üstünlük kurarak şampiyon olan VakıfBank, 7 yıllık özlemini sonlandırdı. VakıfBank, 2013-2014 sezonunda da play-off final serisinde Fenerbahçe'ye 3-1 geçerek, üst üste iki kez mutlu sona ulaştı.

VakıfBank, geçen sezon da final etabının ardından bir kez daha kupayı kazandı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUĞU YOK

Lig tarihinde Emlak Bankası 3 kez mutlu sona ulaştı.

Türk sporunun "Üç büyükler"inden Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmanlı ligde şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

ŞAMPİYONLAR

Kadınlar 1. Ligi'nde şu ana kadar şampiyonluk yaşayan takımlar şöyle:

1984-1985 Eczacıbaşı

1985-1986 Eczacıbaşı

1986-1987 Eczacıbaşı

1987-1988 Eczacıbaşı

1988-1989 Eczacıbaşı

1989-1990 Emlak Bankası

1990-1991 Emlak Bankası

1991-1992 VakıfBank

1992-1993 Güneş Sigorta

1993-1994 Eczacıbaşı

1994-1995 Eczacıbaşı

1995-1996 Emlak Bankası

1996-1997 VakıfBank

1997-1998 VakıfBank

1998-1999 Eczacıbaşı

1999-2000 Eczacıbaşı

2000-2001 Eczacıbaşı

2001-2002 Eczacıbaşı

2002-2003 Eczacıbaşı

2003-2004 VakıfBank Güneş Sigorta

2004-2005 VakıfBank Güneş Sigorta

2005-2006 Eczacıbaşı

2006-2007 Eczacıbaşı

2007-2008 Eczacıbaşı Zentiva

2008-2009 Fenerbahçe Acıbadem

2009-2010 Fenerbahçe Acıbadem

2010-2011 Fenerbahçe Acıbadem

2011-2012 Eczacıbaşı VitrA

2012-2013 VakıfBank

2013-2014 VakıfBank

2014-2015 Fenerbahçe Grundig

2015-2016 VakıfBank