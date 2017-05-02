Beşiktaş: 3 - Halkbank: 2

BEŞİKTAŞ: 3 - HALKBANK: 2
SALON: Beşiktaş Akatlar Arena
HAKEMLER: Ramazan Sevinç, Aylin Turnaoğlu
BEŞİKTAŞ: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Hecke, Rausseaux, Yasemin Güveli (Bihter Dumanoğlu, Dilara Bilge, Gizem Giraygil, Merve Gülaç, Hümay Topaloğlu)
HALKBANK: Seda Zeynep Uslu, Starcevic, Duygu Doğan, Yeliz Başa, Rosell, Grigoreva (Derya Çayırgan, Eylül Akarçeşme, Aslıhan Kılıç, Tutku Burcu Yüzgenç)
SETLER: 32-30, 26-28, 25-16, 25-27, 17-15
SÜRE: 146 dakika (36, 32, 25, 33, 20)
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