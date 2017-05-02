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02 MAYIS 2017
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Beşiktaş: 3 - Halkbank: 2
VOLEYBOL

Beşiktaş: 3 - Halkbank: 2

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi klasman etabı ikinci maçında Beşiktaş, Halkbank'ı 3-2 yendi. İlk müsabakayı da 3-0 kazanan siyah-beyazlı ekip, seride durumu 2-0'a getirdi ve ligi 7. sırada tamamladı. Halkbank ise sezonu 8. sırada bitirdi

02 Mayıs 2017 Salı, 17:48:30 Güncelleme: 17:50:44

BEŞİKTAŞ: 3 - HALKBANK: 2

SALON: Beşiktaş Akatlar Arena
HAKEMLER: Ramazan Sevinç, Aylin Turnaoğlu

BEŞİKTAŞ: Çağla Akın, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Van Hecke, Rausseaux, Yasemin Güveli (Bihter Dumanoğlu, Dilara Bilge, Gizem Giraygil, Merve Gülaç, Hümay Topaloğlu)
HALKBANK: Seda Zeynep Uslu, Starcevic, Duygu Doğan, Yeliz Başa, Rosell, Grigoreva (Derya Çayırgan, Eylül Akarçeşme, Aslıhan Kılıç, Tutku Burcu Yüzgenç)

SETLER: 32-30, 26-28, 25-16, 25-27, 17-15
SÜRE: 146 dakika (36, 32, 25, 33, 20)


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