Çanakkale Belediyespor: 1 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 | MAÇ SONUCU

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: 1 - BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 3
SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Arzu Emiroğlu
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Beyza Arıcı, Elif Uzun, Jerkov, Seda Arısoy, Gözde Dal İrgi, Ceren Çınar (Buse Kayacan, Şule Yetimoğlu)
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar, Joyce, İkbal Merve Albayrak, Horwath (Ceren Cihan, Aylin Sarıoğlu)
SETLER: 21-25, 25-19, 19-25, 15-25
SÜRE: 102 dakika (24, 27, 26, 25)
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