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Çanakkale Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor
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Çanakkale Belediyespor: 1 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 | MAÇ SONUCU

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi klasman etabı ikinci maçında, Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi. Seride durumu 2-0 yapan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligi 5. sırada tamamladı. Bursa ekibi gelecek sezon Türkiye'yi CEV Challenge Kupası'nda temsil edecek.

02 Mayıs 2017 Salı, 20:20:08 Güncelleme: 20:22:56

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: 1 - BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 3

SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Arzu Emiroğlu

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Beyza Arıcı, Elif Uzun, Jerkov, Seda Arısoy, Gözde Dal İrgi, Ceren Çınar (Buse Kayacan, Şule Yetimoğlu)
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma Yıldırım, İpek Soroğlu, Özge Kırdar, Joyce, İkbal Merve Albayrak, Horwath (Ceren Cihan, Aylin Sarıoğlu)

SETLER: 21-25, 25-19, 19-25, 15-25
SÜRE: 102 dakika (24, 27, 26, 25)

 

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