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Nihan Güneyligil
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Galatasaray kaptanı Nihan Güneyligil veda etti

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye 3 maçta da 3-0 mağlup olan Galatasaray'ın kaptanı Nihan Güneyligil, voleybolu bıraktı

02 Mayıs 2017 Salı, 22:20:08 Güncelleme: 22:37:34

Sarı-kırmızılı takımda kaptanlığın yanı sıra sportif menajer görevini de üstlenen Nihan, Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finalinde Fenerbahçe'ye şampiyonluğu kaybetikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Galatasaray'ın uzun bir aradan sonra ligde final oynadığını anlatan 35 yaşındaki voleybolcu, "Finalde oynama şansı elde ettikleri için bütün arkadaşlarım ve teknik ekiple büyük gurur duyuyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Bugün finali kaybetmiş olabiliriz ama inanın ki çok şey kazandık. Galatasaray'ın 'biz de buradayız' dediği yıl oldu. Bunu yapmak için yola çıkmıştık. Yolun sonunda gümüş madalyaya sahip olduğumuz için çok mutluyum." diye konuştu.

Fenerbahçe maçıyla aktif sporculuk kariyerini bitirdiğini aktaran Nihan, şunları kaydetti:

"Bu senenin benim için manevi değeri biraz daha fazlaydı. An itibarıyla aktif sporculuk kariyerimi bitirmiş durumdayım. Formasını terlettiğim güzide kulüple, rakibimiz Fenerbahçe ile oynamak benim için ayrı bir mutluluk ve gururdu. Elbette ki kaybettiğimiz için mutlu değilim ama kariyerime Galatasaray'da gümüş madalya eklediğim için çok mutluyum. Bugüne kadar bana katlanan ve üzerimde emeği olan başta ailem olmak üzere herkese yürek dolusu teşekkürlerimi iletiyorum. Ben her zaman herkesten bir şeyler öğrenmek için yola çıkan bir insan oldum. Benimle bu yolda bugüne kadar yürüyen bütün arkadaşlarıma ve kardeşlerime sevgiler diliyor, başarılarının daim olmasını istiyorum. Artık benden bu kadar."

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