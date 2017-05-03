Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldukları maçın ardından düzenlenen kupa töreninde Galatasaraylı oyuncularla birlikte poz vermeleriyle ilgili "Spor kardeşlik ve dostluktur. Onlar için de bir hatıra olarak kaldı." dedi.

Play-off final serisinde Galatasaray'a 3-0 üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertli takımın kaptanı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde sarı-kırmızılı oyuncularla birlikte poz vermeleriyle ilgili yorumda bulundu.

"Spor kardeşlik ve dostluktur." diyen Eda Erdem Dündar, "O yüzden söylenecek çok bir şey yok. Şampiyon olduğumuz için mutluyuz. Onlar için de bir hatıra olarak kaldı." diye konuştu.

Fenerbahçe'de beşinci şampiyonluğunu yaşadığını ve çok önemli bir başarıya imza attıklarını dile getiren 29 yaşındaki voleybolcu, şunları söyledi:

"Bu benim 5. şampiyonluğum ve hepsini de Fenerbahçe'de yaşadım. Bunlar çok güzel duygular. Sezon boyunca çok uğraşıyoruz. Hedeflerimiz arasında ligi de kazanmak vardı. Sezonu iki kupayla kapatıyoruz. Bunun için çok mutluyum. En son iki sezon önce hem Türkiye Kupası hem de lig kupasını kazanmıştık. İnşallah önümüzdeki sezon da aynı performansı devam ettiririz. Mutluyuz ve gururluyuz."

"KULÜBÜMÜ ÇOK SEVİYORUM"

Eda Erdem Dündar, sarı-lacivertli takımda çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe benim hayatım oldu. Burada 9. senemi bitiriyorum. Buraya geldiğimde neredeyse çocuktum. Fenerbahçe ile büyüdüm ve olgunlaştım. Fenerbahçe ile voleybolumun zirvesine çıktım. Fenerbahçe'ye çok şey borçluyum. Kulübümü çok seviyorum. Beni istediği sürece Fenerbahçe'de oynamaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli taraftarların her zaman kendisine destek verdiğini aktaran sarı-lacivertli oyuncu, "Sahadaki performansımla taraftarların gözünde ve gönlünde bir yer edinebildiysem ne mutlu bana. Bu, beni hem gururlandırıyor hem de hüzünlendiriyor. Mutlu bir hüzün yaşıyorum. Onlar olmazsa ben bu performansı gösteremezdim. İyi günde ve kötü günde yanımda oluyorlar." şeklinde görüş belirtti.

"ECZACIBAŞI VİTRA MAÇINDAKİ ALTIN SETİ UNUTAMIYORUZ

Eda Erdem Dündar, play-off yarı final serisinde Eczacıbaşı VitrA'yı altın set sonucunda elediklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Eczacıbaşı VitrA maçındaki altın seti unutamıyoruz. O zaten takımın inancını ortaya koydu. Geride olsak bile hiçbir zaman pes etmememiz gerektiğini öğrendik. Geriden gelerek hem maçı hem de seriyi almıştık. Bu, bize zorlukla baş etmeyi öğretti. O müsabaka bizim için ya tamam ya da devam maçıydı. O maçın kazanılması bize kupayı getirdi diyebilirim. Takımı ayağa kaldırmış olduk. Benim de payım olduysa ne mutlu bana. Takım olarak mücadele ediyor ve kazanıyoruz. Oradaki destekleri için taraftarlara ayrıca çok teşekkür ediyorum."

Final serisinde karşılaştıkları Galatasaray'ın da iyi mücadele ettiğini anlatan Eda, "Derbi atmosferi güzeldi. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Onlar da çok iyi performans sergiledi. Buraya gelene kadar çok iyi voleybol oynadılar. Derbiler bizi ekstra motive ediyor. Çünkü Türkiye'nin en büyük derbisi Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oluyor. Maça ayrı bir motivasyonla çıkıyoruz. Galatasaray'a karşı kupa kazanmak da güzel." değerlendirmesinde bulundu.