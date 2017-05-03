Galatasaray ve Fenerbahçe fair-play'e aday gösterilecek

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı, Dünya Fair Play Konseyi Üyesi ve Avrupa Fair Play Birliği İkinci Başkanı Erdoğan Arıpınar, Galatasaray ve Fenerbahçe kadın voleybol takımlarını, Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi sonrasında birlikte verdikleri dostluk pozu nedeniyle 2017 Türkiye ve dünya fair play ödüllerine aday olarak göstereceklerini açıkladı.



Erdoğan Arıpınar yaptığı açıklamada, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi iki köklü kulübün oyuncularını, verdikleri dostluk pozu nedeniyle kutladığını belirterek, "Bu eşine çok rastlanmış bir olay değil. Uzun yıllardır böyle bir olaya rastlamamıştık. Bu görüntüleri gördüğüm anda çok duygulandım. Bu tip hareketleri hemen tespit ediyoruz. Galatasaray ve Fenerbahçe voleybol takımlarını önce Türkiye, sonra da dünya fair play ödülüne aday göstereceğiz. Bu ödülü alacaklarına inanıyorum." diye konuştu.



"TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK BİR HAREKET"

Arıpınar, iki takım arasında oynanan mücadelenin sıradan bir karşılaşma olmadığının altını çizerek, şunları aktardı:



"İki güçlü rakip arasında oynanan bir şampiyonluk maçıydı. Fenerbahçe, Galatasaray'ı sahasında set vermeden yenerek şampiyon oldu ve iki takım oyuncuları kutlamalar sırasında bu pozu verdi. Hiçbir şampiyonada olmadığı gibi rakip takım oyuncuları bir araya geldi ve kucaklaştı. Bu, tüm dünyaya örnek olacak bir hareket. Biz bu konuları büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Tüm sporculara ve insanlara örnek olması için çalışıyoruz."



Daha önce de şampiyon olan ekibin oyuncularını, karşı takım sporcularının alkışladığını da gördüklerini dile getiren Erdoğan Arıpınar, "Bu farklıydı. Daha önce karşılaştığımız olaylar genellikle iddiasını kaybetmiş takım oyuncularının, şampiyonu alkışlaması şeklindeydi ama Galatasaray ve Fenerbahçe de şampiyonluk için iddialıydı ve aralarında yüz yılı aşmış rekabet bulunan takımlardı." ifadelerini kullandı.



"ÜNİVERSİTELERDE ÖRNEK OLARAK GÖSTERECEĞİZ"

Erdoğan Arıpınar, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu olarak şehir şehir gezerek üniversiteleri ziyaret ettiklerini hatırlatarak, "Derbide yaşananları, üniversitelerde örnek olarak göstereceğiz. Tüm spor branşlarında bu tür hareketleri görmeyi bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Kadınlarda daha önce istenmeyen görüntülerin yaşandığı maçların da olduğunu vurgulayan Arıpınar, şunları kaydetti:



"Sporda artık kavga bitmeli. Üniversiteleri gezerken Metin Oktay ve Can Bartu'nun sarılmasını örnek olarak gösteriyorduk. Artık elimizde çok güzel bir örnek daha var. Bu takımların centilmenliğinin tabii ki devam etmesi gerekiyor. Fair play ödülüne aday gösterilen takım ve kişilerin daima buna uygun olarak davranmaları gerekiyor. Voleybolda yaşanan bu örnek davranışı futbol ve basketbolda da görmek istiyoruz."























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