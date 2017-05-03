Bakan Kılıç'tan Fenerbahçe Galatasaray'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaraylı oyuncuları, şampiyonluk seremonisinde birlikte yer aldıkları fotoğraf ve oluşturdukları dostluk görüntüleri için kutladı.

Bakan Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, "Finalde karşılaşan Fenerbahçe ve Galatasaray kadın voleybol takımlarını gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Türk sporunun iki güzide kulübü arasındaki 'ezeli rekabet, ebedi dostluk' ruhuna uygun geçen karşılaşma sonrası, iki takım oyuncularımızın verdiği fotoğraf ise biz sporseverleri ayrıca mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Taraflı tarafsız tüm sporseverlerin özlediği bu tabloyu yaşatan sporcuların, Türk spor tarihine geçecek bir fotoğraf verdiğinin altını çizen Kılıç, şunları kaydetti:

"Sahadaki mücadelesiyle ve karşılaşma sonrası objektiflere verdikleri pozla tüm dünyaya 'İşte bir derbi mücadelesi böyle olmalı' dedirten Galatasaray ve Fenerbahçeli sporcu kardeşlerimizin bu davranışının, diğer branşlara yansıması en büyük dileğimiz ve özlemimiz.

Her iki takımımızın sporcularının, formalarının renkleri ayrı olsa da üzerinde ay-yıldızlı bayrağımızı taşıdıklarının bilinciyle hareket ederek, sporun ruhuna, birlik ve beraberliğe, kardeşliğe, dostluğa uygun davranmaları, bizleri gelecek adına umutlandırdı. Bu duygularla her iki takımımızın sporcularını, teknik heyetlerini ve yöneticilerini bir kez daha tebrik ediyor, başarılar diliyorum."