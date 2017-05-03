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Galatasaray Nihan Güneyligil
VOLEYBOL

Galatasaray'da Nihan Güneyligil menajer oldu

Galatasaray Kulübü, kadın voleybol takımı oyuncusu Nihan Güneyligil'in aktif sporculuk hayatını sonlandırdığını ve menajerlik görevine getirildiğini açıkladı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:57:13 Güncelleme: 14:59:16

Galatasaray Kulübü, kadın voleybol takımının tecrübeli ismi ve kaptanı Nihan Güneyligil'in aktif spor hayatını sonlandırdığını ve menajerlik görevine getirildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde sezonun en iyi liberosu unvanını alarak aktif voleybol yaşantısını sonlandıran 35 yaşındaki Nihan Güneyligil'in, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Menajerliği görevine getirildiği belirtildi.

Galatasaray'da 4 sezon forma giyen Nihan'la ilgili olarak, "Kariyerinde hep daha iyisini yapmak için çaba harcayan Nihan Güneyligil'e sporcu olarak verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, sürdüreceği takım menajerliği görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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