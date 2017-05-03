Arkas Spor: 2 - Halkbank: 3 | MAÇ SONUCU

ARKAS SPOR: 2 - HALKBANK: 3
SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Yasin Okumuş
ARKAS SPOR: Mustafa Koç, Sanders, Mauricio, Hakkı Çapkınoğlu, Sanchez, Yiğit Gülmezoğlu (Ahmet Karataş, Gökhan Gökgöz)
HALKBANK: Kooy, Samet Güneş, Vincic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Fonteles, Mustafa Ramazanoğlu)
SETLER: 19-25, 25-23, 18-25, 25-14, 10-15
SÜRE. 120 dakika (27, 28, 23, 25, 17)
HALKBANK'IN 8. KUPASI
Voleybol erkeklerde bu yıl 47. şampiyonun belli olduğu Efeler Ligi play-off final serisinde Arkas Spor'a karşı 3-1 üstünlük kuran Halkbank, 8. kupasına ulaştı.
Toplam 3 galibiyet elde edecek ekibin şampiyonluğa ulaşacağı play-off final serisinde Ankara'daki ilk 2 maçı kazanan Halkbank, İzmir'deki ilk maçı kaybetmesine rağmen dördüncü maçta Arkas Spor'a karşı 3-2 üstünlük kurdu. Seriyi 3-1 kazanan Halkbank, 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamladı.
Ligde 1. etabı 2. sırada tamamladıktan sonra play-off çeyrek finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı, yarı finalde ise Ziraat Bankası'nı saf dışı bırakan Halkbank, finalde de Arkas Spor engelini geçti.
Normal sezonu 4. bitiren Arkas Spor ise ilk önce Maliye Piyango'yu mağlup ettikten sonra Fenerbahçe'yi de eledi ancak Halkbank'a yenilerek ligde ikinci oldu.
KUPAYI ALDILAR
Voleybol Efeler Ligi'nde 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayan Halkbank, kupasını aldı. Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena'da Arkas Spor'u 3-2 mağlup eden Halkbanklı oyuncular, maçtan sonra büyük sevinç yaşadı. Sevinçlerini kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarla paylaşan Halkbanklı oyuncular, kupa törenine üzerinde "2016-2017 sezonu Efeler Ligi şampiyonu Halkbank" yazılı tişörtlerle çıktı.
BİRLİKTE POZ VERDİLER
Halkbanklı oyunculara madalyalarını ve kupayı, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. Arkas Sporlu oyunculara madalyaları ve şilti, TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu tarafından verildi. Her iki takım oyuncuları Vestel Venus Sultanlar Ligi finalindeki Fenerbahçe-Galatasaray maçında olduğu gibi törenin ardından birlikte fotoğraf çektirdi.
ÖDÜLLER
Efeler Ligi'nde play-off finalinin en değerli oyuncusu, şampiyon Halkbank'tan Burutay Subaşı oldu. Finalin en iyi libero ödülünü Halkbank'tan Hasan Yeşilbudak, en iyi smaçör ödülünü Arkas Spor'dan Michael Sanchez, en iyi pasör ödülünü Halkbank'tan Dejan Vincic, en iyi orta oyuncu ödülünü de Arkas Spor'dan Hakkı Çapkınoğlu aldı. Törende Paidar Demir Özel Ödülü ise Halkbank'tan Samet Güneş'e verildi.
HALKBANK'IN 8. ŞAMPİYONLUĞU
Daha önce 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında rakiplerini geride bırakan Halkbank, üst üste ikinci, toplamda ise 8. şampiyonluğunu elde etti.
2005-2006, 2006-2007, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarını şampiyon tamamlayan Arkas Spor ise bu sezon ikincilikle yetindi. Eczacıbaşı'nın 12 şampiyonluğu bulunan ligde, Halkbank 8, Arkas Spor, Fenerbahçe ve Galatasaray dörder, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay da birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
ŞAMPİYONLAR
Voleybol erkeklerde lig şampiyonları sezonlara göre şöyle:
1970-1971 - Galatasaray
1971-1972 - İETT
1972-1973 - İETT
1973-1974 - İETT
1974-1975 - Muhafızgücü
1975-1976 - Eczacıbaşı
1976-1977 - Boronkay
1977-1978 - Eczacıbaşı
1978-1979 - Eczacıbaşı
1979-1980 - Eczacıbaşı
1980-1981 - Eczacıbaşı
1981-1982 - Eczacıbaşı
1982-1983 - Eczacıbaşı
1983-1984 - Eczacıbaşı
1984-1985 - Eczacıbaşı
1985-1986 - Eczacıbaşı
1986-1987 - Galatasaray
1987-1988 - Galatasaray
1988-1989 - Galatasaray
1989-1990 - Eczacıbaşı
1990-1991 - Eczacıbaşı
1991-1992 - Halkbank
1992-1993 - Halkbank
1993-1994 - Halkbank
1994-1995 - Halkbank
1995-1996 - Halkbank
1996-1997 - NETAŞ
1997-1998 - NETAŞ
1998-1999 - NETAŞ
1999-2000 - Arçelik
2000-2001 - Arçelik
2001-2002 - Erdemir
2002-2003 - Arçelik
2003-2004 - Erdemir
2004-2005 - Erdemir
2005-2006 - Arkas Spor
2006-2007 - Arkas Spor
2007-2008 - Fenerbahçe
2008-2009 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor
2009-2010 - Fenerbahçe
2010-2011 - Fenerbahçe
2011-2012 - Fenerbahçe
2012-2013 - Arkas Spor
2013-2014 - Halkbank
2014-2015 - Arkas Spor
2015-2016 - Halkbank
2016-2017 - Halkbank