Arkas Spor: 2 - Halkbank: 3 | MAÇ SONUCU

ARKAS SPOR: 2 - HALKBANK: 3

SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Yasin Okumuş

ARKAS SPOR: Mustafa Koç, Sanders, Mauricio, Hakkı Çapkınoğlu, Sanchez, Yiğit Gülmezoğlu (Ahmet Karataş, Gökhan Gökgöz)

HALKBANK: Kooy, Samet Güneş, Vincic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Miljkovic (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Fonteles, Mustafa Ramazanoğlu)

SETLER: 19-25, 25-23, 18-25, 25-14, 10-15

SÜRE. 120 dakika (27, 28, 23, 25, 17)

HALKBANK'IN 8. KUPASI

Voleybol erkeklerde bu yıl 47. şampiyonun belli olduğu Efeler Ligi play-off final serisinde Arkas Spor'a karşı 3-1 üstünlük kuran Halkbank, 8. kupasına ulaştı.

Toplam 3 galibiyet elde edecek ekibin şampiyonluğa ulaşacağı play-off final serisinde Ankara'daki ilk 2 maçı kazanan Halkbank, İzmir'deki ilk maçı kaybetmesine rağmen dördüncü maçta Arkas Spor'a karşı 3-2 üstünlük kurdu. Seriyi 3-1 kazanan Halkbank, 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamladı.

Ligde 1. etabı 2. sırada tamamladıktan sonra play-off çeyrek finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı, yarı finalde ise Ziraat Bankası'nı saf dışı bırakan Halkbank, finalde de Arkas Spor engelini geçti.

Normal sezonu 4. bitiren Arkas Spor ise ilk önce Maliye Piyango'yu mağlup ettikten sonra Fenerbahçe'yi de eledi ancak Halkbank'a yenilerek ligde ikinci oldu.

KUPAYI ALDILAR

Voleybol Efeler Ligi'nde 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayan Halkbank, kupasını aldı. Atatürk Voleybol Vestel Venus Arena'da Arkas Spor'u 3-2 mağlup eden Halkbanklı oyuncular, maçtan sonra büyük sevinç yaşadı. Sevinçlerini kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarla paylaşan Halkbanklı oyuncular, kupa törenine üzerinde "2016-2017 sezonu Efeler Ligi şampiyonu Halkbank" yazılı tişörtlerle çıktı.



BİRLİKTE POZ VERDİLER

Halkbanklı oyunculara madalyalarını ve kupayı, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. Arkas Sporlu oyunculara madalyaları ve şilti, TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu tarafından verildi. Her iki takım oyuncuları Vestel Venus Sultanlar Ligi finalindeki Fenerbahçe-Galatasaray maçında olduğu gibi törenin ardından birlikte fotoğraf çektirdi.

ÖDÜLLER

Efeler Ligi'nde play-off finalinin en değerli oyuncusu, şampiyon Halkbank'tan Burutay Subaşı oldu. Finalin en iyi libero ödülünü Halkbank'tan Hasan Yeşilbudak, en iyi smaçör ödülünü Arkas Spor'dan Michael Sanchez, en iyi pasör ödülünü Halkbank'tan Dejan Vincic, en iyi orta oyuncu ödülünü de Arkas Spor'dan Hakkı Çapkınoğlu aldı. Törende Paidar Demir Özel Ödülü ise Halkbank'tan Samet Güneş'e verildi.

HALKBANK'IN 8. ŞAMPİYONLUĞU

Daha önce 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında rakiplerini geride bırakan Halkbank, üst üste ikinci, toplamda ise 8. şampiyonluğunu elde etti.

2005-2006, 2006-2007, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarını şampiyon tamamlayan Arkas Spor ise bu sezon ikincilikle yetindi. Eczacıbaşı'nın 12 şampiyonluğu bulunan ligde, Halkbank 8, Arkas Spor, Fenerbahçe ve Galatasaray dörder, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay da birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

ŞAMPİYONLAR

Voleybol erkeklerde lig şampiyonları sezonlara göre şöyle:

1970-1971 - Galatasaray

1971-1972 - İETT

1972-1973 - İETT

1973-1974 - İETT

1974-1975 - Muhafızgücü

1975-1976 - Eczacıbaşı

1976-1977 - Boronkay

1977-1978 - Eczacıbaşı

1978-1979 - Eczacıbaşı

1979-1980 - Eczacıbaşı

1980-1981 - Eczacıbaşı

1981-1982 - Eczacıbaşı

1982-1983 - Eczacıbaşı

1983-1984 - Eczacıbaşı

1984-1985 - Eczacıbaşı

1985-1986 - Eczacıbaşı

1986-1987 - Galatasaray

1987-1988 - Galatasaray

1988-1989 - Galatasaray

1989-1990 - Eczacıbaşı

1990-1991 - Eczacıbaşı

1991-1992 - Halkbank

1992-1993 - Halkbank

1993-1994 - Halkbank

1994-1995 - Halkbank

1995-1996 - Halkbank

1996-1997 - NETAŞ

1997-1998 - NETAŞ

1998-1999 - NETAŞ

1999-2000 - Arçelik

2000-2001 - Arçelik

2001-2002 - Erdemir

2002-2003 - Arçelik

2003-2004 - Erdemir

2004-2005 - Erdemir

2005-2006 - Arkas Spor

2006-2007 - Arkas Spor

2007-2008 - Fenerbahçe

2008-2009 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor

2009-2010 - Fenerbahçe

2010-2011 - Fenerbahçe

2011-2012 - Fenerbahçe

2012-2013 - Arkas Spor

2013-2014 - Halkbank

2014-2015 - Arkas Spor

2015-2016 - Halkbank

2016-2017 - Halkbank